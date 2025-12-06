毎週土曜日 午前10時30分から日本テレビにて放送（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」。

映像でもチェックしたい方はTVerにて：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk

12月6日（土）放送分では、早稲田大学近辺になぜ脂っこい料理のお店が多いのか、“ワセメシ”の歴史を掘り下げるとともに、現在人気のグルメを紹介した。

東京・両国でインタビューに答えてくれた早稲田大生が挙げたのが「どんぴしゃり」というお店。「すごく炭火焼きの炭の香りが良くて、早稲田生はみんな行ってます」とのこと。

そこでまずは早稲田大学近辺のグルメの歴史を紹介。早稲田は半径1km圏内に500軒以上の飲食店が軒を連ねる学生街で、早稲田大生が食べる学生メシは“ワセメシ”と呼ばれている。

“ワセメシ”の始まりは143年前、早稲田大学が創設された明治15年。当時は鉄道駅から遠く通学に不便だったため周辺に下宿する学生も多く、下宿屋を中心に、食堂や喫茶店も軒を連ねていた。

そんな“ワセメシ”からは、日本を代表する食文化も誕生。

実はカツ丼は、早稲田で明治39年創業の「三朝庵」が元祖と言われている（※諸説あり）。1918年ごろ、学生から「トンカツを卵でとじてほしい」とのリクエストがあり誕生。カツ丼は瞬く間に評判になり、全国へと広がっていったという。

1997年には、油そばの専門店「東京麺珍亭本舗」が早稲田に誕生。油そば専門店が日本で最初に誕生したのが早稲田と言われている。「東京麺珍亭本舗」の人気メニューは「油そば」（大盛り 880円）。醤油の香ばしさと油のコクがもちもち麺に絡み、まろやかな味わいに。

カツ丼や油そばのような脂っこい“ワセメシ”のことを、早稲田大生は“油田”と表現。街頭インタビューでも「油を体にチャージする」「給油って言ったりします」という声が。

なぜ早稲田大生は、ここまで油に貪欲なのか？現在、早稲田大学の学生誌「早稲田学報」でワセメシの歴史について執筆している早稲田大学歴史館 司書 千葉文彦さんを訪ねた。

すると大正10年、早稲田大学の創設者・大隈重信が行った学生に向けた演説の記録が掲載されている「早稲田学報」を見せてくれた。その内容は、学生に向けて「健康さえよければ まずいものを食べても うまい しかし まずいものばかり たくさん食うのは よろしくない まずい物ばかり食っていると 良い智慧も出ぬようになる 皮膚の光沢も悪くなる 少しは脂肪分も摂取しなければならぬ」「豚でも構わぬ 時々、油を注ぎさえすれば良い」と語りかけたもの。

「大隈重信は長寿法の研究者を名乗るほど、健康にとても気を使っていたというエピソードがあるんです」「学生に向けて油をとらないと元気が出ないぞということで、始業式で新入生に向けて発破をかけたと思われます」と千葉さんは解説。

そんな大隈重信の言葉を守り続けているかのように、早稲田には「油を大量給油できる店」が溢れているが、その代表格が1973年創業の「キッチンオトボケ」。

超ビッグサイズの「カツカレー」大盛り（930円）、チキンカツ・串カツ・メンチカツの「ミックスフライ定食」大盛り（980円）、一番人気の、豚肉を甘辛いタレで炒めた「ジャンジャン焼き定食」大盛り（930円）といった“油田”たるメニューが。

そんな「キッチンオトボケ」は、早稲田大生が出版する情報誌「Milestone Express」別冊「EXPO」の「人気のワセメシ部門」で2003年から18年連続で1位の座に君臨し続けていた。その「キッチンオトボケ」の19連覇を阻止したワセメシが、冒頭の街頭インタビューで早稲田大生が答えてくれた「どんぴしゃり」なのだ。

「どんぴしゃり」は早稲田大学から徒歩1分、2016年にオープンするとたちまち人気店に。2022年、1位になるとそこから3連覇を達成。

豚丼は「並」（1080円）でもボリューム満点。今回は「どんぴしゃり」オーナーの根本俊輔さんを取材。これまでは取材NGだったとのことだが、調理法をテレビ初公開！

使用するのは根本さんが自ら厳選した千葉県産の豚バラ肉。「（厚さ）8mmにこだわっていて、一番おいしく感じる食感です」とのこと。その豚バラ肉を酒やリンゴを入れた調味液につけこみ、真空パックの中へ入れるのだがその入れ方だけは企業秘密。

次に初公開のポイントが。「真空低温調理法と言って、ジューシーにやわらかく仕上げる調理法を使ってやっています」（根本さん）という。

真空状態で低温調理したのち、冷蔵庫で5日間寝かせ肉を極限まで熟成させている。

そして味のキモとなるタレ作り。使用するのはきび砂糖で、カラメル状態になるまで煮詰め香ばしさとコクを出す。さらに、水と日本酒とみりんを入れ甘さとコクをプラス。

ここでまたも初公開のポイントが。「油そばを隣でやらせてもらっていて、出し汁を入れます」と根本さん。実は、根本さんは「どんぴしゃり」のお隣にある人気油そば店「油SOBA 図星」の生みの親でもある。油そばで使っている鯖節の出汁をタレにプラスしているのだ。

さらに3種類をブレンドした特製しょうゆ、アップルビネガー、仙台みそ、そして水飴を入れコクととろみを追加。香り付けには青森県産ニンニクを。これを2日間寝かし、熟成させタレが完成。

肉は炭火焼きで焼く。低温調理されているため、表面を焼くだけでやわらかい食感に。

米は茨城県産のこしひかり。その上に炭の香りをまとった豚肉を敷き詰め、ほうれん草ともやしをトッピング。こうして、早稲田大生を虜にする豚丼が完成。

なぜ豚丼を手掛けようとしたのか聞くと「（油そば店の）社員旅行で（北海道・）帯広に行ったんです。（その時に）おばあちゃんが庭で、炭火焼きで豚丼を作ってくれた」というきっかけだそうで、その時に「炭だな！」と考えたそう。

豚丼はテイクアウトも可能で、「色んな警察署の方がテイクアウトを何十個単位でしてくれる」こともあるという。