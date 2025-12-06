26年W杯北中米大会の組み合わせ抽選会が5日（日本時間6日）に米ワシントンで行われ、FIFAランク18位の日本はF組に入り、同7位のオランダ、同40位のチュニジア、欧州プレーオフB組（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と対戦することが決まった。

オランダのクーマン監督は抽選結果について「もっと厳しくなる可能性もあった。ポット3のノルウェーや、ポット4のイタリアが入っていたら、より厳しい相手になっていただろう」と一定の満足感を示した。また、初戦で対戦する日本については「フィジカルのある素晴らしいチームだ。今、エールディビジ（オランダリーグ）では多くの日本人選手がプレーしている。彼らはスピードとテクニックが優れており、何よりも非常にフィットしている」と印象を述べた。

抽選会にゲストとして出席した元日本代表主将のDF吉田麻也（MLSロサンゼルス・ギャラクシー）とも会話をかわした。「彼はサウサンプトンで自分の下でプレーしていた。再会できてうれしい」と表情を緩めた。一方、オランダ紙ADによると、抽選会開始から実際の抽選まで「1時間半もかかった」として「一大イベントだから仕方ないが、もう少し早く終わってもよかったのでは」と苦言を呈した。

また、チュニジアについては「まだよく分からない。調べてみないといけないが、幸いにも時間はたっぷりある」と予想外だった様子。欧州プレーオフB組から出てくる残り1チームは「またポーランドになる可能性もある」と、昨年の欧州選手権とW杯欧州予選でも戦った相手の出場を予想した。決勝トーナメント1回戦の相手がブラジルかモロッコになる可能性を問われると「まだいいだろう」と苦笑し、「侮っていいチームなどない。全てがチャレンジだ」と答えた。

＜26年W杯北中米大会1次リーグ＞

【A組】メキシコ、南アフリカ、韓国、欧州プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）

【B組】カナダ、欧州プレーオフA（イタリア、北アイルランド、ウェールズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ）、カタール、スイス

【C組】ブラジル、モロッコ、ハイチ、スコットランド

【D組】アメリカ、パラグアイ、オーストラリア、欧州プレーオフC（トルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボ）

【E組】ドイツ、キュラソー、コートジボワール、エクアドル

【F組】オランダ、日本、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）、チュニジア

【G組】ベルギー、エジプト、イラン、ニュージーランド

【H組】スペイン、カボベルデ、サウジアラビア、ウルグアイ

【I組】フランス、セネガル、大陸間プレーオフ2（イラク、ボリビア、スリナム）、ノルウェー

【J組】アルゼンチン、アルジェリア、オーストリア、ヨルダン

【K組】ポルトガル、大陸間プレーオフ1（コンゴ民主共和国、ニューカレドニア、ジャマイカ）、ウズベキスタン、コロンビア

【L組】イングランド、クロアチア、ガーナ、パナマ