俳優、歌手で実業家の三山凌輝（26）が6日、都内で行われた「Life Community “GOMASU”発足記念記者発表会」に出席し、新事業について説明。結婚、第1子誕生後初の公の場に登場し、左手薬指には指輪が輝いていた。

軽快な足取りで登場すると、たくさんのフラッシュを浴び「久しぶりのフラッシュだ」と笑顔。

立場や環境など「大枠にとらわれる必要はない」という想いから、ファンとアーティストの新たな共同体として「Life Community “GOMASU”」を設立。「常に僕たちがやりたいこと、共有したいことを共有しあえる場所を作り続けたい」と展望を語った。

第一弾として、地元・名古屋名物で大好きな“あんかけパスタ”の専門店を開店。上京して長く暮らしていた東京・吉祥寺の地を新天地として選んだ。働き手の面接、運営も自ら手掛け「若い子たちの応援もしたい。何かしらの形で僕らが夢を叶える手伝いができたら。（自分の）近い人からとにかく幸せになってほしい」という三山の想いが込められている。

専門店は都内で初。地元の味の広がりに期待し「皆さんも楽しみでしょう？本当に美味しい！」と太鼓判。「納得してくれると思います。一緒に食べて楽しんで幸せな気持ちを共有して、今後の展開も楽しみにしてもらえれば」とアピールした。

三山は8月に女優の趣里と結婚、9月には第1子の誕生を発表した。