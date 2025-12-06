サッカーＭＬＳギャラクシーのＤＦ吉田麻也が５日（日本時間６日）、ワシントンで行われた２０２６年Ｗ杯北中米３カ国大会の組み合わせ抽選会に参加。日本は１次リーグＦ組で初戦が準優勝３度のオランダ、第２戦がチュニジア、第３戦が欧州プレーオフ（ＰＯ）勝者（ウクライナ、ポーランド、スウェーデン、アルバニアのいずれか）との対戦が決まり、「逆に日本にとってウェルカムなのかな」と欧州勢２チームと同組になった感想を話した。

ポット２の抽選で、森保一監督率いる日本がオランダと同組になったタイミングで、会場での英語インタビューに応じた吉田。抽選会後に受けたＤＡＺＮでのインタビューでは「ヨーロッパのプレーオフから上がってくるチームは、ポット４でありながらポット２、３の可能性もあると感じる。そういう意味ではよりタフになったんじゃないかな」と全体の印象を話した。その上で「オランダは実力も経験もある。ただ、日本人選手もオランダ人と対戦するのは結構慣れていると思うので、ヨーロッパのチームが多いのは逆に日本にとってはウェルカムなのかなと思う」と話した。

吉田自身もオランダリーグでプレー経験や、代表チームでも対戦がある。「オランダというか監督（クーマン）は基本的に難しいことをしない。４−３−３の伝統的な形からサイドにいい選手がいて、中盤にパワフルな選手たちを置いてという形だと思う。そこのところで対面の選手とバトルできるかが大事」と対オランダの課題を挙げた。