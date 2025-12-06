◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

２０２４年賞金王で日本ツアー通算８勝の金谷拓実が、５打差６位で出て、新妻の応援に応えて会心のバーディー発進を決めた。

出だしの３９６ヤードの１番パー４だ。ティーショットで右のフェアウェーをとらえた。アイアンでの第２打を、ピン手前５０センチにぴたりとつけて“おはようバーディー”を奪った。

今年１月に入籍した女子プロゴルファーの妻・吉本ここね（２５）＝不二サッシ＝がこの日、会場に姿を見せ、夫の雄姿に笑顔で拍手を送った。

吉本は金谷が出場した１０月の日本オープン最終日以来、今年２度目の観戦だという。自身は５日まで茨城で国内女子ツアーの最終予選会を戦い終えて、駆けつけた。「会場で見るのは楽しいですね。たくさんの方にお祝いしていただけて、うれしいです。来年は（下部の）ステップアップツアーを中心にプレーすることになります。（米男子ツアーを主戦場とする夫と離れての生活は）少し寂しいですけど、お互い頑張っていきたいです」と優しくほほ笑んでいた。