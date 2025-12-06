〈水商売の母親に“軟禁”されて小・中学校は登校ゼロ、病院にも行けなかった女性（30）が「一番キツかった」と語る“地獄の痛み”とは〉から続く

母親の虐待により自宅に軟禁され、小学校と中学校に1日も通えなかった川口佳奈枝さん（30）。姉からは日常的に暴言と暴力をふるわれ「15歳になったら外に出られる」ことだけを希望に生き延びてきた。

【写真】"育児放棄”状態の母親と、「くさい」「何もできん」と人格否定を続ける姉に囲まれた苦しすぎる幼少期を過ごした川口佳奈枝さん（30）

しかし、15歳の春に川口さんが直面したのは、一般的な常識を求める「社会」だった。「漢字は小3まで、計算はわり算の途中まで。他は何も知らず、家族以外と話したことはなかった」という彼女は、自分と周囲の差に打ちのめされることになる。



現在の川口さん（本人提供）

「15歳になると母から外へ出るのを許され、すぐ働きに出ました」

──母親からの自宅軟禁は、中学卒業の年齢でいったん終わったのですね。

川口 15歳になると母から外へ出るのを許され、すぐ働きに出ました。最初は母が働いていた旅館で布団敷きのバイト。あとは仲居の仕事やコンビニ、ドラッグストア、リラクゼーションサロンなどを掛け持ちしました。月収は20万円ほどで、そのうち5〜6万円を家に入れました。家賃として約4万円、残りは光熱費の支払いや母への小遣いでした。

──親に搾取されているとは感じませんでしたか。

川口 これが私の役目だと思っていたので、理不尽とは思いませんでした。むしろ自由に外出できるのがうれしかったし、私が母にお金を渡すことで、家族が平穏になりました。

姉は当時20歳を超えていましたが、体が弱く、バイトはほとんどせず家事をしていました。大黒柱のはずの母は収入をすぐ飲み代やパチンコに使ってしまうので、やりくりに困った姉は母と険悪に。一方、私は「稼げる人間」として母から頼られるようになり、前より生きやすいと感じていました。

──ほとんど出たことがなかった「家の外」はどうでしたか？

川口 軟禁生活が10年近く続いたので、たとえ近所でも、行きたいところに行けるのは新鮮でした。バイト代で念願の虫歯治療をして、自分の携帯も買いました。

──アルバイト先などで困ったりはしませんでしたか？

川口 私の知識は「小3までの漢字とわり算」で止まっていたので、バイト先では戸惑うことがたくさんありました。特に苦労したのはコンビニのレジです。領収書を書くときに漢字がわからなくて。

──学校に通っていても、15歳で領収書は書いたことがない人が多そうです。

川口 それ以前の問題で、宛名を「カブシキガイシャ〇〇」と言われても「カブ」の漢字がわからなかったんです。「株」は小6で習うらしいんですが、学校に行っていない私は知るはずもなく、お客さんに書いてもらったものを写していました。そういう恥ずかしい思いは何度もしました。

──バイト先では、学校に行っていなかったことは話したのでしょうか。

川口 隠していました。同世代のバイト仲間が集まると、だいたい学校の話題になるんです。「どこの中学だった？」「部活は何してた？」みたいな。でも私は答えられないので、ウソをつくしかなくて。「大阪の学校に通ってた」「帰宅部だった」とか、その場しのぎで適当に答えていました。

──話を合わせるためにウソを。

川口 学校の話題をふってくる相手に悪気がないのはわかっていたし「学校へ行かなかったのは私のせいじゃない」とも思うんですよ。でも、その話題が出るたびにウソの数が増えるのが心苦しかったし、うまく答えられない自分に罪悪感がありました。

「私がおかしいんじゃなくて、うちが異常だったんだ」

──社会に出て「小学校、中学校に1日も通わなかったこと」の影響を実感したのですね。

川口 そうですね。この頃やっと「私がおかしいんじゃなくて、うちが異常だったんだ」と気づきました。それであるとき、バイト先のオーナーに義務教育を受けていないことを打ち明けたんですよ。ところが姉も同じバイト先で働いていたので、その話が姉経由で母に伝わり、家族会議が開かれました。

──どんな家族会議だったのでしょう？

川口 「なんで他人にそんなん言うん？」「16にもなって、言ったらあかんこともわからんのか」「おまえは何もできん」「おまえなんか人に好かれるわけない」など、2人がかりですごい剣幕で詰められました。

特に、姉に言われた「妹が小中に通ってないなんて、恥ずかしくて人に言えんわ」という言葉は忘れられません。私は家族にとって“恥ずかしい存在”なのか、と大ショックを受けました。母と姉からの責め言葉がグサグサ刺さり、私は何も言い返せず「ごめんなさい」を繰り返すしかありませんでした。

「男性と出会うとすぐ体の関係を持ちました」

──やっと外へ出られたと思ったら“恥ずかしい存在”に。

川口 私の中で「死にたい」「逃げたい」という気持ちが徐々に膨らみ、その苦しさから逃れるために出会い系にハマりました。相手の男性には下心しかないとしても、私に優しい言葉をかけてくれるし、認めてくれる。それがうれしくて、男性と出会うとすぐ体の関係を持ちました。相手に求められることで「私は必要とされている」と感じて、どんどん依存していったんです。

──家族以外の誰かに受け止めてほしい、という気持ちは自然だと思います。

川口 その頃は家族関係が最悪で、毎日がストレスの連続でした。母と姉は会話もなく食事も別、ほぼ家庭内別居状態。私自身も「どうせ自分は家族の金づるでしかない」という不満が募っていました。頭の中はいつもぐちゃぐちゃの早送りのようで、17、18歳の頃はリスカや鎮痛剤のオーバードーズを繰り返していました。

──「家を出る」という選択肢はなかったのでしょうか。

川口 当時の私はまだ「姉と仲良くなりたい」と思っていたんです。恨む気持ちもありつつ、もしかしたら仲良くなれるんじゃないか、認めてもらえるんじゃないかという淡い期待がありました。そういう矛盾を抱えてドロドロしていました。

──付き合っている男性や、公的機関などの助けを借りることは考えませんでしたか？

川口 それも難しかったです。あるとき、姉と大ゲンカをして家を飛び出したんですよ。深夜の公園にいたら警官に声をかけられ、事情を話すとパトカーで家まで送ってくれました。でも「家に戻ったら、姉に何をされるかわからない……」と思うと、パトカーから降りられずに固まってしまいました。すると、警官が「家まで一緒に行こうか」と言ってくれたんです。

──何かおかしい、と気づいてくれたのですね。

川口 でも、私はその助けを断りました。言葉をかけられたのはうれしかったんです。でも警官と一緒に帰ったら、その人が家から去ったあと、私は姉や母からどんなひどい制裁を受けるか……。それはものすごい恐怖でした。他人は一瞬は助けてくれても、私がこの家と家族から離れられるわけじゃない。そう思うと、助けの手はつかめませんでした。

「もう死んでやる！」「じゃあ死ねば」

──それでどうしたのでしょう。

川口 覚悟して家に入ると、半狂乱になった姉が包丁を自分自身に向け「もう死んでやる！」と叫び私を脅してきました。それを見たら、さっきまで悩んでいたことも全てどうでもよくなって、私も「じゃあ死ねば」と叫びました。そこから取っ組み合いのケンカです。お互いの服がビリビリに破れるまで殴り合って、その後どうしたかよく覚えていません。

でも、これを機に「早くこの家を出よう」と覚悟を決めました。そして20歳のとき、付き合っていたバイト先の男性からプロポーズを受け、結婚することに。「やっと姉と母から解放されて幸せになれる」と思ったんです。でも、現実はまったくの逆でした。

（前島 環夏）