川口佳奈枝さん（30）は小学校と中学校に1日も通わないまま育った。紆余曲折を経て、23歳で初めて就職。仕事上のある出来事がきっかけとなり「勉強をしよう」と思い立ったという。

【写真】"育児放棄”状態の母親と、「くさい」「何もできん」と人格否定を続ける姉に囲まれた苦しすぎる幼少期を過ごした川口佳奈枝さん（30）

高校の同級生たちと写真におさまる川口さん（右）（本人提供））



高校の同級生たちと写真におさまる川口さん（右）（本人提供））

◆◆◆

──23歳で初のひとり暮らし、引っ越し、就職。どんな気持ちでしたか。

川口 「生まれて初めて自分の人生を生きている」という感覚がありました。食事や帰宅時間が自由なのはもちろん、遠慮せずに寝返りが打てることすら喜びでした。

実家で姉と同じ部屋で寝ていた頃は、寝返りするたびに舌打ちされたので、誰かと一緒に寝ることにずっと緊張感があったんです。「好きなだけ寝返りしてもいいんだ！」という解放感や、自分自身でこの暮らしを勝ち取ったという誇らしさもありました。

──正社員になったそうですが、どんな仕事を？

川口 自動車の部品工場です。細かい部品が図面通りにできているかを測定する検査部門に配属されました。顕微鏡で部品を見て設計図と比較するんですが、X座標、Y座標など数学の知識が必要で、初めはまったくわかりませんでした。

でも、数学によって計算された機械の動きを見て「とてつもなく美しいな」と。こんなに楽しい世界があるのか、と心が沸き立ちました。

「履歴書の学歴欄には高卒と書きました。もしウソがバレたら…」

──川口さんは理系の素質があったのかもですね。

川口 私の知識は小3の「わり算の途中」までだったので、古株の男性社員さんがイチから図面や座標の見方を教えてくれました。そのとき三平方の定理などを知り「ちゃんと勉強しないと、この仕事は務まらんかも……」と焦り始めました。

──そこから勉強を？

川口 そうです。帰宅後に図面を見直してもわからないので、仕方なく中学数学の教科書を取り寄せ、読み始めました。

──会社の人たちには「小学校、中学校に1日も行かなかった」と話しましたか？

川口 言わなかったです。というのも、履歴書の学歴欄には「高卒」と書いていたからです。

だって、まったくツテのない会社に出す書類で「小学校から通っていません、あえて書くなら最終学歴は保育園です」なんて、ありえないじゃないですか。それは私のせいじゃないとしても、義務教育をまったく受けていない人は、一般的には“異様な人物”として扱われます。私は15歳以降、それを肌身で感じてきました。だから後ろめたい気持ちはありましたが、履歴書の学歴欄には福井の小、中、高を卒業と書きました。もしウソがバレたら、責任は取ろうと思っていました。

──学歴を偽った状態で就職して、密かに勉強を始めたと。

川口 24歳から勉強を始めて、まずは中卒認定試験の合格を目標にしました。履歴書に行ったことのない学校名を書く人生は、もうイヤだったからです。それに、街中で学生を見かけたり、職場で学校時代の話が出るたびに感じていた劣等感も原動力になったと思います。

でも勉強を続けるうちに、自分の中で気持ちが変わってきました。実家で姉に怒られながらの勉強は嫌で仕方なかったのに、初めて見る教科書には、24歳の私に必要なことが詰まっていたからです。難しい内容もありましたが、参考書やYouTubeで調べるのを繰り返すうちに「ここまではわかった」「私、頑張ってるな」と自己肯定できるようになりました。小さい頃からほめられたことがなかった私には、初めての感覚でした。

──中卒認定試験はどうだったのですか？

川口 受けようと思い、3年ほど独学を続けていた頃に「三重県に夜間中学の準備教室ができる」というニュースを見たんです。 “さまざまな理由で中学校に通えなかった人が対象”というのを見たら「本物の学校へ行きたい」という気持ちが噴き出して、すぐに申し込みました。

──26歳で三重県の夜間中学準備教室へ。人生初の学校生活ですね。

川口 学生時代を1日もやっていないというのはすごいコンプレックスで、ずっと「普通」になりたいと思っていました。だから準備教室に通うことで、世間の人たちとようやく同じスタートラインに並べる気がしました。最初に教室に入ったときのことは、今でも覚えています。

「ひとつひとつが、青春をやり直している感じがしました」

──どうでしたか。

川口 「黒板て、本当にあるんだ……！」というのが衝撃でした。私にとって教室や黒板やチョークは「テレビやアニメの中にあるもの」で、直接見られるとは思わなかったので。本物にさわれてとてもうれしかったです。

そして机に生徒が並び、同じ教科書を開いて先生の話を聞く。先生が問題を出し、生徒が答えを黒板に書いたり、みんなで話し合って考える。 “授業”という言葉は知っていましたが「実際はこんな感じで進むのか！」と感動しました。特にいいなと思ったのは、難しい問題があったら、先生にすぐ「わかりません、教えてください」と聞けることです。家で独学するのとは全然違いました。

──すべてが新鮮だったのですね。

川口 教科書が無料でもらえることにも驚きました。それまでは本屋さんで取り寄せて買っていましたが、義務教育は教科書が無料で支給されるんですよね。あと、ときどきテストがあって「テスト嫌やなぁ」と思うことさえも初体験で。

ひとつひとつが、青春をやり直している感じがしました。そして準備教室に在学中の27歳のとき、中卒認定試験に合格しました。

──その後は通信制高校に入学したそうですね。

川口 準備教室の社会科の授業が、すごくユーモアがあって面白かったんです。先生が何を聞いても的確に答えてくれる方で「私も社会科の教員免許を取りたい」と思ったんですよね。

夜間中学と高校は並行して通えるので、今はこの4月に開校した県立夜間中学と通信制高校に在籍しています。高校は来年卒業予定です。

──夜間中学の入学式では新入生代表として挨拶し、さまざまなメディアで報道されました。

川口 学校の性質的に、本名も顔出しもOKという生徒は珍しいようで、さまざまなメディアに出してもらいました。「29歳で初めての中学生活」と報道されたことで、履歴書を偽って書いたことは会社の人に知られましたが、不問にしてくれました。それには感謝しかないです。

今の夜間中学は県立高校の敷地内にあるので、校舎に入る前から「学校」という雰囲気があります。私は学校への憧れが強いので、自分も「生徒」なんだと実感できてうれしいですね。

「教員なめるな」「あなたに勉強を教わりたくない」という批判も

──今年、川口さんがThreadsで生い立ちや「教員免許を取りたい」と明かしたところ、多くの反応が集まりました。中には「教員なめるな」「あなたに勉強を教わりたくない」という批判もありました。

川口 予想外に反響が大きくて驚きました。ただ、私は教員免許を取ったとしても、普通の学校の先生になるつもりはないんです。将来的には児童養護施設にいる子や、私と同じように学校に通えなかった子に向けた学習支援に携わりたいと思っているんですが、そのときに教員免許があったほうが信頼してもらえるかな、と。

──「信頼」を得るには資格が必要？

川口 今の私には頼れる実家も肉親もないので、ひとりで生きていかなきゃいけません。仕事を探すとき、自分が進みたい場所の入口に立つには、まず公的な証明と経歴、つまり学歴や職歴が必要だと思うんです。そして「学歴がまったくない」人は、はじかれます。

──川口さんが言うと、重みがあります。

川口 実際、私は何度も壁にぶち当たり、差別されてきました。たとえ「母のせいで学校に通えなかった」という理由があっても、現実社会では“学歴ゼロ”という負の印象はとても大きいです。

それに、初対面の人に勉強を教えてもらうとき、教員免許がある人とない人、どちらに教わりたいでしょうか。大半の人は教員免許がある人を選ぶはずですよね。

──そういうことだったんですね。

川口 Threadsでは「義務教育を受けていない人に教師は務まらない」とも批判されました。そういう意見は受けとめています。でも正直なところ、これまでの人生で母と姉から人格を否定され続けてきたので、インターネットで知らない人から何を言われても、それほどダメージにならないというか……。今現在、私の周りにいて、リアルに喜んでくれたり尊敬してくれる人がいる限り、その人たちの気持ちを一番大切にしていきたいと思っています。

母と姉からはいつも「社会は甘くない。おまえなんか好かれるわけない」「おまえみたいにウジウジしてるやつは何もできん」と言われ続けてきました。けれど実際に社会に出て、学校にも通い、いろんな人と関わってみると、肉親よりも社会のほうがよほど私を“人間”として扱ってくれます。だから今は「社会は甘くない」という言葉はウソだと思ってます。私にとっては、家族のほうが100倍辛かったです。

──その経験が、今の川口さんにつながっているんですね。

川口 私も人間関係で悩みますし、嫌われることもあります。でも普通の人は、本当に死んでしまうと感じる殺意で殴ったり、包丁を向けたりはしません。だから誰かに嫌なことを言われたら、あのときの母の「殺意」を思い出すようにしています。あれに比べたら、だいたいのことは怖くないです。

「お姉ちゃん、あなたの言葉は間違ってたよ。今、すごく幸せやよ」

──今、母親と姉に思うことは？

川口 母に対しては恨みの気持ちはありません。ただ「関わりたくない」のひと言です。姉については、復讐というより見返したいと思ってきたので、今の私を見てどう思うかは少し気になります。

姉は、私が幸せでいるのが誰よりも許せないはずです。だから私に仕事があって、勉強をして、恋人もいるという今の状態は、復讐に近いのかもしれません。もし会う機会があったら「お姉ちゃん、あなたの言葉は間違ってたよ。私、学校通ってるよ。友だちがたくさんできたし、家族みたいに仲いい人もできたよ。今、すごく幸せやよ」と言いたいですね。

それでも年に何回か、「生まれてから20歳までの時間を返してほしい」と落ち込むことがあります。メンタルが疲れてくると、当時の記憶が蘇るんですよ。仲良くしてくれる友だちも、裏で私の悪口を言ってるかもと疑心暗鬼になったり。このトラウマにはずっと付き合うんだろうな、と。

──そう簡単には割り切れないですよね。

川口 でも一方で、もっと人と知り合って同じ時間を過ごして、誰かの記憶に残りたいとも思います。私は15歳までこの世の中にいないも同然だったので、誰かの記憶の片隅に残ることが「自分の生きた証」になると感じるんです。それを重ねればいつか、生まれてよかったと思えるかもしれません。

（前島 環夏）