ウエンツ瑛士「器の大きい男になりたい」 ロングコートダディ・堂前から鋭すぎる指摘も
タレントで俳優のウエンツ瑛士（40）が、5日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演した。
【写真】鮮やかブルーヘアを披露したウエンツ瑛士
これまで周りから「器が小さい」と散々言われてきたというウエンツが、“器の大きい男”になるためのアドバイスを真剣に相談。MCの千鳥・大悟は「器のデカい男から”器のデカい人間になりたい“は聞いたことがない」と発言。
ゲストで女優の森日菜美は「器が大きいと会話がつまらない」と自身の視点をコメント。そしてこのスタジオの中で”誰が器が大きいか”と問いかけられると、バイキングの西村を指名。西村が喜んでいると、すかさず相方の小峠は「器なんて無いから」とツッコんでいた。ロングコートダディ・堂前はウエンツに対して「器の小ささで飯食ってますよ」と鋭い指摘をし、スタジオからは笑い声が上がった。
