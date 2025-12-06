【ブンデスリーガ】マインツ 0−1 ボルシアMG（日本時間12月6日／メーヴァ・アレーナ）

【映像】佐野海舟、ユニフォームが破られる衝撃光景

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟がアクシデントに見舞われた。力強いボール奪取から相手を振り切った際に、ユニフォームを引っ張られて破れたのだ。これにファンたちが反応している。

ブンデスリーガで最下位に沈むマインツは、ボー・ヘンリクセン監督を解任。セカンドチームを率いるベンヤミン・ホフマン監督が暫定的に指揮官を務めたこの試合で、佐野はアンカーのポジションでスタメン出場し、ボルシアMGの日本代表FW町野修斗との日本人対決を迎えた。

ゴールレスで迎えた48分、佐野が流石のボール奪取からチャンスを作り出す。MFジョバンニ・レイナからFWハリス・タバコヴィッチへの横パスを狙っていた佐野は、背後から忍び寄って華麗にボールを奪った。入れ替わった時にタバコヴィッチからユニフォームを思いっきり引っ張られたが、これを振り解いて前進。左に流れたFWネルソン・ワイパーにスルーパスを通した。この流れでゴールは生まれなかったが、攻守に躍動した佐野のプレーに本拠地のファンたちも大歓声を送った。

迎えた50分、プレーが切れたタイミングで佐野がユニフォームを脱いで、新しいものと交換。タバコヴィッチに引っ張られた時に破れたようで、縦に引き裂かれている様子が中継映像に映し出された。これを見たファンたちは「佐野ユニフォーム破れたんか？」「かなり引っ張られたもんな」「ばっくりいったな」「裂けた…」「こんなに！？」「めっちゃ破れてる」「佐野いきなり脱ぎ始めるw」「フィジカル強！」と驚きの声を上げた。

なお試合は58分のオウンゴールが決勝点となり、マインツは敗戦。佐野はフル出場している。（ABEMA de DAZN／ブンデスリーガ）