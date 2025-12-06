三山凌輝、結婚・第1子誕生・脱退後初の公の場で笑顔「久しぶりのフラッシュだ」 新プロジェクトに込めた思いを熱弁
俳優・アーティストの三山凌輝（26）が6日、都内で行われた『Life Community “GOMASU” 発足記念記者発表会』に出席した。“GOMASU”が展開していく事業の第一弾として、三山の地元名古屋の名物グルメであり三山が愛してやまない “あんかけパスタ”の専門店を準備中で、実業家としての第一歩を踏み出す。また、この日が結婚、第1子誕生、前所属グループからの脱退後初の公の場となった。
【動画】三山凌輝、結婚＆グループ脱退後初公の場 新プロジェクト始動で熱い思いを熱弁
黒のハイネックにグリーンのジャケットをあわせ、スッキリと刈り上げたヘアスタイルで報道陣の前に現れた。MCはおらず、三山のみの登壇。静かな登場に会場がざわめくなか、「お久しぶりです」とにっこり。カメラを向けられ、「久しぶりのフラッシュだ」とうれしそうに話すその左手の薬指には、指輪がキラリと輝いた。
この日は、新たに発足するプロジェクト“GOMASU”のコンセプトを熱弁。“GOMASU”は「第5のマス」を意味し、「第5のマスが、文化を拡張する。テレビやラジオ、雑誌、新聞を超えて」とし、「一方向ではなく、共創へ。ファンから当事者へ。受動から能動へ」「表現を事業に。事業を文化に」と話した。
名古屋のあんかけパスタである理由は、「名古屋で幼少期から食べていたあんかけパスタの味で育ちました。お店がなくなりました。でもその味を絶やしてはいけない」と開店の経緯を説明。「東京で1店舗になります。食べたいですよね？」とニヤリ。また、吉祥寺は、第3の故郷だとし、「東京に来て長く住んでいるのが吉祥寺という街でした。そしてシンプルに、あんかけパスタ＆吉祥寺はおもしろいだろうと思って展開させていただきました」と語った。
「ただの店舗展開ではないんです」とし「挑戦者を受け止める場づくり」と雇用も含め、「ここから、未来の文化が始まる」と文化の発信地にしたいと意気込んだ。
三山は今年5月25日に前所属事務所から独立。8月に俳優の趣里と結婚し、9月26日に第1子誕生を報告。11月8日に前所属グループから脱退を発表していた。
黒のハイネックにグリーンのジャケットをあわせ、スッキリと刈り上げたヘアスタイルで報道陣の前に現れた。MCはおらず、三山のみの登壇。静かな登場に会場がざわめくなか、「お久しぶりです」とにっこり。カメラを向けられ、「久しぶりのフラッシュだ」とうれしそうに話すその左手の薬指には、指輪がキラリと輝いた。
この日は、新たに発足するプロジェクト“GOMASU”のコンセプトを熱弁。“GOMASU”は「第5のマス」を意味し、「第5のマスが、文化を拡張する。テレビやラジオ、雑誌、新聞を超えて」とし、「一方向ではなく、共創へ。ファンから当事者へ。受動から能動へ」「表現を事業に。事業を文化に」と話した。
名古屋のあんかけパスタである理由は、「名古屋で幼少期から食べていたあんかけパスタの味で育ちました。お店がなくなりました。でもその味を絶やしてはいけない」と開店の経緯を説明。「東京で1店舗になります。食べたいですよね？」とニヤリ。また、吉祥寺は、第3の故郷だとし、「東京に来て長く住んでいるのが吉祥寺という街でした。そしてシンプルに、あんかけパスタ＆吉祥寺はおもしろいだろうと思って展開させていただきました」と語った。
「ただの店舗展開ではないんです」とし「挑戦者を受け止める場づくり」と雇用も含め、「ここから、未来の文化が始まる」と文化の発信地にしたいと意気込んだ。
三山は今年5月25日に前所属事務所から独立。8月に俳優の趣里と結婚し、9月26日に第1子誕生を報告。11月8日に前所属グループから脱退を発表していた。