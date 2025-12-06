〈《本当に閲覧注意》ベッドの横には数百匹の『肉食ゴキブリ』が…虫を「ペット」として飼う男性（38）のお宅訪問で見た“衝撃の光景”〉から続く

YouTubeチャンネル「昆虫ハウス101号室」を運営し、自宅で数百匹の虫と暮らす蜂丸さん（38）。自宅の壁面にはずらりと飼育ケースが並び、世界最大とされるムカデやクモ、さらに数百匹のゴキブリとひとつ屋根の下で暮らす。

飼育した虫の一部を販売しており、1匹で数万円になる個体もあるという。知られざる虫ビジネスの裏側や、大量の虫を飼う上でかかる費用などを聞いた。



©細田忠／文藝春秋

虫の販売イベントで1日最大20万円の収益

――繁殖した虫の販売もされているそうですね。実際、稼げるんですか？

蜂丸さん（以下、蜂丸） 1年ほど前に本格的に販売をはじめてから、ようやく生活のためのアルバイトをしなくても済むようになりました。今の主な収入源は、YouTube関連の収益と昆虫販売が半々くらいです。

販売は主にイベントで行っています。利益だけを目的にやる人もいますが、飼育費用を補うために販売する人が多いですね。繁殖して個体数が増えると飼育の手間と費用も増えるので、増えすぎた分を販売して、うまくサイクルを回している感じです。

――販売イベントでの1日の最大の収益は？

蜂丸 20万円ほどです。例えば「ホワイトビアード」というムカデは、親が2万円、子どもが1万5000円くらい。それが10匹ほど売れました。虫は単価がそこまで高いわけではないので、たくさん売ることがポイントになります。

――より高額な虫は、どのくらいの値段になるんですか？

蜂丸 「ヨロイオオムカデ」という、ヤスデに擬態しているとされているムカデは、人を噛まない希少性もあって1匹10万円ほどします。あとは「モンテネグロダンゴムシ」が5匹で20万円くらい。ダンゴムシやカマキリといった馴染みのある虫でも、モノによっては高額なんです。

――蜂丸さんの家にいる虫を全部売ったら、どれくらいの金額になりますか？

蜂丸 だいたい70万円くらいになると思います。

知られざる「虫ビジネス」の裏側

――高収入を得るために、狙って育てたりもするんですか？

蜂丸 儲けるためにはそのほうがいいかもしれませんが、やっぱり単純に好きで飼育している部分が大きいので、自分はのんびりやってます。安く仕入れて高く売れる虫を見つければ稼げますが、虫市場ではトレンドの動きが予測しにくいのもあって。

定番の虫が売れることもあれば、SNSがきっかけで突然ブームになった虫がイベントのタイミングと重なって一気に売れることもある。だから流行る前から狙って繁殖させるのは、難しいという事情もあります。

――いろいろ育てて、どれがヒットするか待つみたいな感覚なんですね。

蜂丸 そんなイメージですかね。でも、中には個人的なつながりを含めて海外に独自ルートをもち、高額な虫を仕入れてくる事例もあります。海外で安く仕入れた虫が、日本に来ると1匹あたり20倍近い値段で取引されるケースもあるんですよ。

虫の仕入れ先はさまざま

――蜂丸さんは販売する虫をどのように仕入れているんですか。

蜂丸 イベントで購入や交換をしたり、インターネット通販だったり、いろいろです。視聴者さんから譲っていただくことも多いですし、勉強も兼ねてアルバイトしている昆虫ショップで仕入れることもあります。たまに雑木林で、自分で採集することもありますし。

――インターネット通販でも昆虫の売買ができるのは意外です。

蜂丸 メルカリのように生き物NGのプラットフォームもありますが、Yahoo!オークションの場合はOKなので。購入すると、発泡スチロール箱で生きたまま送られてきます。

ただ、通販は幼虫を注文して育ててみたら別の種類だった、なんてトラブルもありました。幼虫の段階では見分けがつかないので、成虫になったときには販売業者が消息不明になっていた、という話も聞きます。だから、過去の取引履歴や評価はかなり慎重にチェックしてから購入するようにしています。

――採集は仕入れ代がかからないのでよさそうですね。

蜂丸 そうなんですが、僕の好きな虫って、だいたい大きかったり、すばしこかったりするので、採集するのがかなり難しいんです。5〜6時間粘って全く捕まえられないこともありますし、なんとか捕まえても売値が1000円とかだと、コスパを考えたとしたらあまり割に合わないですよね。

人によっては、現地で採集している方とつながりがあって、「5匹まとめて売れるけど、どう？」みたいなやり取りをして、実際に捕ってきてもらうこともあるようです。

――穴場の採集スポットとかもあるのでしょうか。

蜂丸 ありますね。でも穴場を見つけても、公表してはいけない暗黙のルールがあって。「レアな虫が捕れました」と公開しちゃうと、お金目的の人が一気に押し寄せるんです。ひどい場合は、虫がいる木ごと切って採集する人もいるので、そういった事態を防ぐ意味でも、スポットは秘密にするのが慣習になっていますね。

数百匹の虫、1カ月の維持費はどれくらいかかる？

――これだけの虫を飼育していて、月の維持費はどれくらいかかるんですか？

蜂丸 うちはかなり安いほうで、月3000円くらいですね。餌用の虫も自分で繁殖させているので、費用をだいぶ抑えられています。温度管理のために空調をつけっぱなしにしているので、その分電気代がかかるくらいです。

腐葉土など、土を使って飼育する場合は、使い終わった土が産業廃棄物扱いになることがあって、処分費が1袋で2000円前後かかることもあります。うちには土を使う虫がそんなに多くないので、そこまで負担は大きくないですね。

――費用以外だと、餌やりなどのメンテナンスはどうしているんですか。

蜂丸 メンテナンスは週1回でまとめてやっていますが、だいたい6〜7時間かかります。やることは主に、餌やりと、虫によっては霧吹きで水をかけて湿度を保つ作業です。僕は全部の作業を1日で終わらせるスタイルですが、毎日ちょっとずつ世話する人もいるようです。

一部には個別で細かいケアが必要な虫もいて「カギムシ」は通気性が悪いとすぐ弱ってしまうので、ケースは全部開けっぱなし。でも乾燥も苦手なので、2日に1回は霧吹きが必要です。触ると粘液を飛ばしてくるんですが、その回数が一生で決まっているという説もあって、長生きしてもらうためになるべく触れないように注意しています。

――飼育していて想定外のことが起きることもありますか？

蜂丸 3万円くらいのカマキリが、餌用のゴキブリに食べられたときは本当にショックでした。カマキリが負けるはずがないと思っていたら、ゴキブリのほうが意外と強くて……。ほかにも「血が繋がっていれば絶対に襲わない」と言われているクモを多頭飼育していたら、餌が足りなかったせいか喧嘩して共食いしてしまったこともありました。

――今後飼育してみたい昆虫は？

蜂丸 「マレーシアンジュエルセンチピード」っていう、世界一美しいと言われるムカデにすごく惹かれています。低温種なので涼しい環境じゃないと生きられなくて、迎えるためにワインセラーをばっちり用意してます。見た目がキレイな虫は繊細な子が多いので、じっくり向き合って飼育できるのをすごく楽しみにしています。

