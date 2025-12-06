◇NBA レイカーズ105ー126セルティックス（2025年12月5日 TDガーデン）

レイカーズの八村塁（27）が5日（日本時間6日）の敵地セルティックス戦で先発出場。3本の3Pシュートを含む13得点、今季最多7リバウンドをマーク。しかしチームは連戦の疲労もあり、セルティックスとの“名門対決”に敗れた。

前回の試合となった4日（同5日）の敵地ラプターズ戦では、120ー120の最終Q残り数秒に左コーナーでレブロン・ジェームズからのパスを受けた八村。そのままブザービーター3Pシュートを決めて、チームを勝利に導いた。試合後は喜びを爆発させて、チームメートたちに祝福された。試合通して34分57秒出場で12得点3リバウンドを記録した。

この日は、敵地3連戦の2戦目でセルティックスとの“名門対決”。ラプターズ戦に続き、ルカ・ドンチッチが欠場。さらに前回の試合で07年1月5日のバックス戦から続いていた連続2桁得点記録が1297試合で止まったレブロン・ジェームズも右座骨神経痛と左足関節炎で欠場した。

主力を欠く中で、八村はスタメンに名を連ねた。第1Q残り5分10秒に右コーナーから3Pシュートを沈めて初得点。残り1分59秒でベンチに下がった。

第2Qはベンチスタート。残り8分33秒からコートに立つと、残り3分12秒で左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。

第3Qはスタートから出場。残り10分46秒でトップ付近からステップバックのジャンプシュートを決めて後半初得点を挙げた。残り8分43秒には左ウイング付近から3Pシュートを沈めた。残り6分36秒には右サイドでプルアップジャンプシュートを決めた。残り2分5秒でベンチに下がった。

第4Qはベンチスタート。大量リードを許した残り7分25秒から約1分間だけ出場した。

八村は29分16秒出場。13得点、今季最多7リバウンドをマークした。シュートは11本試投で5本成功。FG成功率は45.5％。3Pシュートは7本試投で3本成功。3P成功率は42.9％という数字を残した。

劇的勝利から連日の2連戦となったチームは、第1Qに今季最低の17点しか奪えず苦しい立ち上がりとなった。その後は最大29点差から食い下がる場面もあったが、勝ち越すことは出来ず敗戦した。チーム最多得点はオースティン・リーブスの36得点8アシストだった。

次戦は敵地3連戦の最終戦で7日（同8日）に76ersと激突する。この試合にはドンチッチも復帰予定となっている。

▼JJ・レディックHC 何とか盛り返して第4Qに入るまでに試合はつくれた。だから私自身は、自分たちの戦いは良かったと思う。崩れてもおかしくない瞬間はたくさんあったけど、選手たちの頑張りでそうはならなかった。（次戦に主力が復帰する可能性）復帰してくれると願っている。