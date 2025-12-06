バイキング・西村瑞樹「小峠の飲み方が嫌い」小峠から言われた思わぬ一言
お笑いコンビ・バイキングの西村瑞樹（48）が、5日放送のフジテレビ系バラエティー『酒のツマミになる話』（毎週金曜 後9：58）に出演。相方・小峠英二の酒の飲み方について吐露した。
【写真】バイキング・西村「小峠の飲み方が嫌い」 番組で暴露した様子
相方の小峠の最近の飲み方が嫌いだという西村。芸人仲間達との飲み会で小峠が人数分のテキーラを注文し、ご飯と一緒にお酒を飲みたいタイプの西村は飲むのを断ったという。そんな西村に対して小峠から「なんだお前ノリ悪いな」と言われたエピソードを告白。スタジオも西村に共感する空気の中、「お前純粋な愚痴じゃねえかよ」と小峠からツッコミが飛んだ。
ゲストでタレントのウエンツ瑛士は、“飲むとカラオケに行きたがる人が嫌い”と吐露。「そういう人に限って自分から誘わないし、カラオケで寝てしまうから気になる」という。そこで小峠は「西村はすぐ行きたがるよ」と告白し、西村のトークがヒートアップ。MCの千鳥・大悟から「お前しゃべりすぎや」とツッコミが飛び、スタジオは大いに盛り上がった。
