特産品が楽しめると思う「佐賀県の道の駅」ランキング！ 2位「吉野ヶ里」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの新鮮な食材や個性的な特産品がぎっしり詰まっています。普段の生活では味わえない地域の文化や風景に触れ、思わず時間を忘れて楽しんでしまう。そんな“小さな冒険”を体験できるのが、道の駅の魅力です。日常から少し離れて、新しい発見をしてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、特産品が楽しめると思う「佐賀県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：吉野ヶ里（吉野ヶ里町）／53票2位にランクインしたのは、佐賀県東部の吉野ヶ里町にある道の駅「吉野ヶ里」。弥生時代の巨大環濠集落である吉野ヶ里遺跡に隣接しており、歴史散策と合わせて訪れる観光客も多い道の駅です。特産品コーナーでは、地元で採れた新鮮な野菜や果物をはじめ、佐賀県産米や加工品などが並びます。特に、佐賀県産の大麦を使用した「吉野麦米」の麦茶などが販売されています。
回答者からは「吉野ケ里遺跡の近くで、地元農産物や加工品を揃えた大規模施設で、観光のついでに特産品を楽しめそうだから」（40代女性／鹿児島県）、「自然に囲まれている。地元の野菜などを買えること、シシリアンライスなど食事もできる」（20代女性／兵庫県）、「歴史を感じられる特産品が多そうだからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
1位：伊万里（伊万里市）／66票堂々の1位は、佐賀県の西部に位置する伊万里市の道の駅「伊万里」でした。伊万里市は、国の伝統的工芸品に指定されている伊万里焼（有田焼）で有名であり、道の駅では陶器販売所などでその魅力を発信しています。道の駅に隣接する「伊万里ふるさと村」の直売所では、新鮮な農産物や海産物はもちろん、佐賀が誇るブランド牛伊万里牛の精肉や加工品、伊万里梨や巨峰などの果物やその加工品、そして伊万里焼の器なども販売されており、佐賀の特産品を堪能できる道の駅です。
回答者からは「この道の駅の特産品は高級感のある伊万里牛と伊万里梨と伊万里のクッキーは高級感があるので、好きです」（30代男性／兵庫県）、「佐賀が誇るブランド牛「伊万里牛」が直売価格で手に入る精肉店が併設されていて、焼肉用やステーキ用など種類も豊富！さらに、伊万里梨や巨峰、すももなどのフルーツや、それらを使ったジャムやドレッシング、カレーなどの加工品も大人気なんです」（40代女性／滋賀県）、「伊万里は焼き物で有名で、道の駅でも伊万里焼関連の商品や地元農産物が揃っています。特に果物や加工品が豊富で、観光と特産品購入を同時に楽しめる点が魅力です」（40代男性／北海道）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)