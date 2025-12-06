子連れで行きたいと思う「島根県の道の駅」ランキング！ 2位「ゆうひパーク浜田」を抑えた1位は？【2025年調査】
晩秋から初冬へと季節が移り変わる11月末は、家族でゆっくり過ごせるおでかけ先が気になり始める時期です。寒さが深まるなかでも、道の駅なら屋内外で楽しめるスポットが多く、子ども連れでも安心。旬の味覚や体験イベントも増えるこの時期にぴったりの場所を紹介します。
All About ニュース編集部は11月18〜21日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、子連れで行きたいと思う「島根県の道の駅」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ローラーすべり台や芝生広場、コンビネーション遊具など充実しているので行きたいです」（50代女性／広島県）、「夕日を見てみたいし、子供が遊べるちょっとした公園もあるみたいなのでいいと思ったから」（30代女性／愛媛県）、「日本海の美しい夕日を眺めることができ、広い芝生で子供とゆったりできます」（60代男性／兵庫県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「出雲大社に近く観光も楽しめるので、家族での旅行に最適です。温泉もありリラックスできそうです」（30代女性／広島県）、「大型遊具や海岸でも遊べるから」（40代女性／愛媛県）、「海を眺められて、フードコートなども充実しているから」（40代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は11月18〜21日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、子連れで行きたいと思う「島根県の道の駅」を紹介します！
2位：ゆうひパーク浜田（浜田市）／36票2位は「ゆうひパーク浜田（浜田市）」でした。日本海を望む絶景スポットとして知られ、夕日の美しさは格別。広々とした展望デッキや地元グルメが味わえる施設が充実しており、家族でゆったりと楽しめる道の駅です。
回答者からは「ローラーすべり台や芝生広場、コンビネーション遊具など充実しているので行きたいです」（50代女性／広島県）、「夕日を見てみたいし、子供が遊べるちょっとした公園もあるみたいなのでいいと思ったから」（30代女性／愛媛県）、「日本海の美しい夕日を眺めることができ、広い芝生で子供とゆったりできます」（60代男性／兵庫県）などのコメントがありました。
1位：キララ多伎（出雲市）／42票1位は「キララ多伎（出雲市）」でした。海に面したロケーションと広い芝生広場が特徴で、子どもが思いきり遊べる環境が整っています。特産品の販売やレストランも併設され、出雲の魅力を一度に味わえるスポットです。
回答者のコメントを見ると「出雲大社に近く観光も楽しめるので、家族での旅行に最適です。温泉もありリラックスできそうです」（30代女性／広島県）、「大型遊具や海岸でも遊べるから」（40代女性／愛媛県）、「海を眺められて、フードコートなども充実しているから」（40代女性／神奈川県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)