ドジャース、“元MVP男”獲得の動きは「テオのトレード説と合致」守備力に陰り…見切りをつけるか　専門メディア

ベリンジャーが再びドジャースのユニフォームを着るのだろうか(C)Getty Images

ドジャースは課題に挙げられている外野手の補強がまだ決まらない。そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「依然として続くベリンジャーへの関心は、テオスカー・ヘルナンデスの動向とリンクしている」と題した記事を掲載した。

【動画】T・ヘルナンデスが米開幕戦で豪快弾！逆転3ランを放つシーン

同メディアは「ドジャースが、FA市場においてコディ・ベリンジャーの再獲得を検討していると報じられている」と伝え、米スポーツ局『MLB Network』のジョン・モロシ記者によると、ヤンキースとメッツ、フィリーズ、そしてドジャースが、ベリンジャーに関心を示しているという。

そして、ベリンジャーへの関心は、米メディア『The Athletic』が報じた、同じ外野手であるテオスカー・ヘルナンデスのトレード説とも合致すると、見解を述べている。

記事では「守備力に陰りが見えるT・ヘルナンデスに見切りをつけるのもやぶさかではないという見方もある」と記し、T・ヘルナンデスを放出する可能性に言及した。