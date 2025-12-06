「免許証の写真盛れすぎすご！」イケメン俳優、普通二輪の免許取得を報告「こんなビジュ良いのさすが」
俳優の染谷俊之さんは12月4日、自身のInstagramを更新。普通自動二輪車免許を取得したことを報告し、免許証の写真を公開しました。
【写真】染谷俊之の“盛れすぎ”証明写真
コメントでは「お忙しい中 教習所へって凄いですね」「合格おめでとうございます〜 染様の夢がまた一つ叶って私まで嬉しいです 乗ってるところ見てみたい」「一発合格さすがです」「免許証の写真盛れすぎすご！！」「今回の証明写真もグッズになりそうなお写真ですね」「免許証の写真でこんなビジュ良いのさすがすぎます」と、祝福や称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「乗ってるところ見てみたい」染谷さんは「コツコツ教習所に通い、、、普通二輪の免許を取得しました」と報告し、運転免許証の写真を投稿。顔写真が見えており、とてもイケメンです。「卒検はめちゃくちゃ緊張しましたが、無事に一発合格でした」とのこと。「夢が一つ叶いました」と、うれしそうです。
「ツーリング動画とか出せたらいいなぁと」また染谷さんは「しばらく乗る予定はありませんが、来年落ち着いてから、YouTube染チャンTVなどで、ツーリング動画とか出せたらいいなぁと ゲストとかも呼べたらなぁと」とも語りました。YouTubeチャンネルの更新も楽しみですね。
