俳優の染谷俊之さんは12月4日、自身のInstagramを更新。普通自動二輪車免許を取得したことを報告し、免許証の写真を公開しました。

「乗ってるところ見てみたい」

染谷さんは「コツコツ教習所に通い、、、普通二輪の免許を取得しました」と報告し、運転免許証の写真を投稿。顔写真が見えており、とてもイケメンです。「卒検はめちゃくちゃ緊張しましたが、無事に一発合格でした」とのこと。「夢が一つ叶いました」と、うれしそうです。

コメントでは「お忙しい中 教習所へって凄いですね」「合格おめでとうございます〜　染様の夢がまた一つ叶って私まで嬉しいです　乗ってるところ見てみたい」「一発合格さすがです」「免許証の写真盛れすぎすご！！」「今回の証明写真もグッズになりそうなお写真ですね」「免許証の写真でこんなビジュ良いのさすがすぎます」と、祝福や称賛の声が寄せられました。

「ツーリング動画とか出せたらいいなぁと」

また染谷さんは「しばらく乗る予定はありませんが、来年落ち着いてから、YouTube染チャンTVなどで、ツーリング動画とか出せたらいいなぁと　ゲストとかも呼べたらなぁと」とも語りました。YouTubeチャンネルの更新も楽しみですね。
(文:多町野 望)