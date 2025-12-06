モデルの加藤栞（20）が6日、都内で初写真集「shi〜。」（集英社）の発売記念会見を行った。20歳を記念した作品は、初上陸の地・トルコで撮影を敢行。「街並みは見ているだけでワクワクドキドキして、とにかく楽しかったです」とニッコリ。

しかしトラブルにも見舞われ「スマホを紛失してしまって…。タクシー会社に電話をしたり、ホテルの防犯カメラを確認させてもらったりしてなんとか見つかりました。旅行ならではのハプニングでした」と苦笑い。それでも「出来栄えは100点！魅力を最大限に出せた」と胸を張った。

112ページの中で17着の衣装を着用。特に海での撮影シーンで着用した真っ白なドレスにこだわりが詰まっているという。「候補の6着から裾がヒラヒラでボリューム感がある、海を背景にした時に風になびかれて一番キレイに見えるものを選びました」と明かした。

今年は4年間務めた「Seventeen」から「non―no」の専属モデルになった。「環境が変わった一年」と振り返った。漢字一文字で表すならと聞かれ「挑」と回答。「写真集で初めてランジェリーに挑戦して、これからお芝居も頑張りたいので」と語った。来年に向けて「ブラックコーヒーを飲めるようになりたい。大人の女性に憧れているのでカフェで飲んでみたいです」とあどけない笑顔をみせた。