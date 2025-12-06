あまりにも、秋すぎる！

【話題のポスト】2.9万回表示の狃に紛れる柴犬瓩鮓る

そんなほっこりポストがX上で話題となっている。

「今朝も高度なステルス技術を発揮する特殊部隊員たち。

しかし、フカフカ落ち葉にまぶたが重くなってきそうです。

ここは小学生が大挙する通学路。眠れば一転、危機を迎えてしまうチームはっちゃくです」

2025年11月20日、Xユーザーの「柴犬が作る幻の赤いキウイ」（＠farm_docan）さんがそんなつぶやきと共に投稿したのは、落ち葉が敷き詰められたフカフカの遊歩道。そこに2匹の柴犬がぺたんと横になっている。

白と茶色の毛並みが秋の景色に見事に溶け込んでいる様は、まるで「木の葉隠れの術」のよう。

いったい何でこんなことを？ 投稿者に話を聞いた。

お決まりのリラックスタイム

2匹はそれぞれ、青いリードが、人犬問わず簡単には心を許さない柴犬らしい性格の「はっちゃく」さん（14歳・オス）で、赤いリードが「しんえもん」さん（3歳・オス）。こちらははっちゃくさんとは正反対の、家族以外の人や犬、誰にでもフレンドリーに接する性格だという。

毎朝1時間以上の散歩を欠かさないという2匹は、途中の休憩タイムで「コロンしたら？」と声をかけると、このようにリラックスするのがお決まりのパターンなのだという。

「週末は畑に連れて行って、一緒に野良仕事をしています。その時もお米の籾殻の上や耕した土の上、草むらでよく寝そべっていまして、土の匂いや植物の匂いが好きなようです」（＠farm_docanさん）

このほほえましい光景に対し、X上では

「可愛すぎて一緒に寝転がりたいです」

「......ん、何処だ？あっ、寝っ転がってた！と一瞬見失いましたよ」

「忍法『葉隠れの術』！上手く使いすぎて小学生に踏まれないよう気をつけてね」

「よき景色です〜」

といった声が寄せられている。（ライター：Met）