女性アイドルグループ「PinkySpice」のハニーイエロー担当、音咲あやねが、6日までにX（旧ツイッター）を更新。ライブ中にマイクを投げてしまうミスをネタにした投稿について謝罪した。

「PinkySpice」は11月26日、Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で7周年記念ライブを開催した。その際、音咲がサインボールと一緒にマイクも投げてしまうアクシデントがあり、本人はその後SNSで自虐ネタを飛ばしていた。

音咲に対して、「これは後世に語り継がれますね。笑」「ドジっ子な部分もあるあやねちゃんも素敵」といった声のほか、厳しい批判も一部寄せられたようだ。

これを受け5日、音咲は、「この度のポストにより、不快な思いをさせてしまった皆さま、本当に申し訳ございません」と謝罪。「配慮に欠ける表現があり、マイクを落としてしまったことを含め、見る方への気持ちを考えきれていなかったと反省しております」と当該ポストを削除したことを報告して、「今後いただいたご意見を真摯に受け止め、改めて気を引き締めて活動していきます」とつづった。