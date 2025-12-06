バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が、5日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。長嶋一茂（59）と石原良純（63）に痛烈なひと言を浴びせた。

トークパートで進行のサバンナ高橋茂雄が、出演者だけで忘年会を開いたことを報告。「初めてですよね。番組始まってから、初めて4人で行ったんです」と食事会を振り返ると、一茂も「ちさ子ちゃんの音頭で」と語った。

高嶋は石原に対し「味わった記憶はあるんですか？」と苦笑すると、自身が撮影したその日の宴の写真を公開。酔った石原が一茂と肩を組んで大笑いしており、一茂は「良純さんにはちさ子ちゃんに醜態見せてほしくないから、飲むなよ？って言うのにどんどん飲んでんだよ、この人」と話した。一方の石原は一茂に無理矢理に飲まされたと主張。さらに、じゃれ合う2人の姿が動画で紹介されると、高嶋は「ずーっとこれ！コントだった」とあきれた。

高嶋は「っていうか解散早かったよね？2時間半いない」と店の滞在時間を振り返ると、石原は「6時半から（始まって）帰ったのが9時だよ？」と回想。高橋が「家に帰って、僕ちさ子さんに『いいお店ありがとうございました』ってLINEしたら、『ジジイだから早かったな』って言ってました」と暴露すると、高嶋は自身の言葉に笑っていた。