現在52歳の井後史子さんは以前、生活保護受給していたことがある。なぜ、経済的窮地に陥り、どのようにそこから脱出したのか。ノンフィクションライターの旦木瑞穂さんが、生活保護を卒業してわずか２年で、井後さんが年商１億円を達成するまでの軌跡を追った――。

【ここまでの概要】関西地方在住の井後史子さん（52歳）は27歳の時、20歳で“出来ちゃった結婚”をした同い年の夫が、借金を残したまま家に帰ってこなくなってしまった。義両親も両親も頼れず、まだ5歳の息子を抱え、朝は新聞配達、昼は吉野家、夜はスナックで働いたが、３カ月後には倒れてしまう。さらに住んでいた賃貸マンションの家賃も滞納し強制退去の危機。夫が作った500万円もの借金の肩代わりもあった井後さんだが、そんな絶体絶命の崖っぷちを救ったのは近所の不動産屋だった。生活保護の活用を助言され、申請することにした。

■平穏な暮らしの不穏な影

井後史子さん（当時28歳）は生活保護の申請が下りやすいよう、それまでの家賃12万円の賃貸マンション（３カ月の滞納）から「風呂なし、トイレ汲み取り式」の格安アパートに引っ越した。粗末な住居だったが、これは“お金の心配をしなくていい平穏な暮らし”だった。

その後、受給申請が無事に通ったが、昼間の吉野家だけは継続した（朝の新聞配達と夜のスナックは辞めることができた）。吉野家では井後さんの働きが認められ、店長代行に抜擢されたが、パートという立場に変わりはなかった。

「結婚するときと違って、子どもを連れての離婚はいろいろな手続きがたくさんあって、しばらくは仕事とその手続きなどでほとんどの時間を費やしました。日中は忙しさで自分自身のことなど考える暇もなかったのですが、夜、子どもを寝かしつけた後は、どうしても先のことを考えてしまいます。不安や逃げたい気持ちに押しつぶされそうになっては、自分自身を叱咤激励する日々を繰り返していました」

そんな孤独で不安定な精神状態のまま、生活保護生活を早く抜けたい井後さんは、休日には就活に勤しんだ。

「吉野家のパートで頑張って働いてお金を貯めようかとも考えたんですが、『生活保護受給者は、基本必要以上の資産を持てない。貯金もできない』って言われてたんですね。なので、じゃあ、ある程度ちゃんとしたところで正社員として働かないと、生活保護卒業ってできないのかと思っていたんです」

厳密には、生活保護受給中でも貯金は可能だ。ただ、ケースワーカーに事前に相談し、許可を得る必要がある。自立のための費用、子どもの教育費、家電の買い替えなど、明確な目的があれば認められる場合が多い。確かに、数カ月は暮らしていける貯金がなければ、いきなり生活保護を卒業するのは危険に感じる。

だが、当時担当のケースワーカーが知らせなかったからかもしれないが、井後さんは貯金が可能だと知らなかった。この焦りが後に大きな後悔を生むことになるとは、この時の井後さんは知る由もなかった。

■シングルマザーの洗礼

この頃、世の中は2001年。就職氷河期の真っただ中だ。28歳の井後さんが何とか面接までこぎ着けると、必ずと言っていいほど聞かれることがあった。

「子どもさんが病気やケガになった場合は、預けるところありますか？」

「子どもさんが原因でいきなり休むってことはないですよね？」

その度に井後さんは、「預けるところはありません」と答えた。

井後史子さん（写真提供＝本人）

すると案の定、

「会社としては急に今日休みますと言われても困ります。子どもさんを預けるところがないと採用は難しいですね」

と断られた。

そこへ追い打ちをかけるように、生活保護担当のケースワーカーからは、「早く（吉野家のパートからもっと稼げる他の）就職先を見つけてください」と毎月のように電話や自宅訪問があり、その度に「すみません」と頭を下げていた。

■「母親失格」間違った選択

そして息子が小学校に通い出した初めての年、事件は起きた。

吉野家のセール期間中、店長と店長代行は絶対に仕事を休めない。店長は深夜勤務を担当し、店長代行の井後さんは日中の勤務を任せられていた。だが、息子が朝から高熱を出した。井後さんは迷った。

息子は「しんどい」と言いながら涙を流し、ぐったりしている。熱を測ると40度近く、息も荒い。

「もう、頭の中で、『何で今日に限って』とか、『重要勤務日なのにどうしよう』とか、『私が行かないと店が開けられない。損害を出してしまう』とか、『そんなことより子どものほうが大事じゃないの？』とか、1人でぐるぐるぐるぐる考えているうちに、どんどん冷静な判断ができなくなっていって、結果、私は仕事を選んだんです」

店に電話をし、ギリギリまで息子のそばにいて、どうしても出勤しなくてはならない時間前に寝かしつけると、後ろ髪を引かれる思いで家を出た。

昼のピーク時間の接客と、店長と店長代理しかできないレジ締め作業だけやって帰るつもりだった。

ところが、悪いことは重なるものだ。その日に限ってレジのお金が合わない。それも5万円という大きな金額だった。

「牛丼1杯約300円の時代に5万円も合わないっておかしいですよね？ でも合わないと原因を究明しなくちゃならない。2時間くらいで帰るつもりが、結局、8時間経っていて、本部に連絡したら、おそらく他店から応援に来てた子が盗ったんだろうと……。それから頼み込んで店長に来てもらって、やっと帰ることができました」

慌てて玄関を開けると、息子が上がりかまち（靴を脱ぎ履きするための段差）のところで倒れて、鼻から血を出していた。

「ごめんね、ごめんね。長いこと苦しかったよね。あなたにもしものことがあったら、私には生きる価値はない。ママも一緒に死ぬから」

すぐに井後さんは息子を背負い、自転車に乗って救急病院に向かいながら、息子に謝り続けた。息子を診てくれた救急病院の医師は、開口一番こう言った。

「なんでこんな状態になるまで子どもを放ったらかしにしていたのか！ もう少しで危ないところだったんだぞ」

井後さんは何も言えず、ひたすら涙を流しながら「ごめんなさい。本当にごめんなさい」と繰り返した。

高熱のため、自分で水分を摂ることもできなくなっていた息子は、ひどい脱水症状を起こしていた。しかし点滴を受けると、少し元気になった。

「私は何をやっているんだろう。母親として失格だ。生活保護をいただきながらなんとか生活できている状態だし、私は一人では何もできないんだなあ……」

帰り道、涙で前が見えなくなりそうになりながら、ひたすら自分を責めた。

「生活保護を早く卒業しようと思って焦りすぎていました。そもそも、息子とお金の心配をしなくていい生活を送るために生活保護をいただくようになったのに、息子を失ったら本末転倒です。自分が情けなくて仕方がありませんでした」

井後さんは、吉野家を辞めることを決意。そしてぼんやりと、

「子どもが突然病気になっても、迷うことなく病院に連れて行ってあげることができて、看病しながらでもできる仕事はないのかな？」

と思いを巡らせていた。

■「ウィンドウズって何ですか？」

息子が回復するまでそばにいた井後さんは、ある日、パソコン一台で収入を得ているという主婦のニュースを目にし、釘付けになった。

「もし、パソコンを使って自宅で仕事ができるようになったら、息子が病気になってもそばにいてあげることができる」

そう思った井後さんは、まだパソコンというものが何なのかもよくわからないまま、パソコン一台で稼ぐことを決意。息子が登校できるようになると、吉野家の店長に退職願を出しに行った。

吉野家の店長は、辞めたいという井後さんの事情と、パソコン一台で稼ぐという決意を聞き、辞職を受け入れた。しかしその後、井後さんが「ウィンドウズって何ですか？」と口にすると、大笑いしながら言った。

「そんなことも知らんのにパソコンを買うって？ 無理は言わんからやめておけ」

実は店長は、パソコンを自作するほどパソコンに精通していた。それを知っていた井後さんは、店長にパソコンの先生になってもらえるよう頼み込み、熱意に押された店長は、自分の自作パソコンを格安で譲ってくれた上、数人でパソコンを設置しに来てくれた。

当時はアナログ回線の時代。ダイヤルアップ接続のため、電話とインターネットを同時に使うことはできなかった。また、通話料がかかる上、繋がるのも時間がかかるため、井後さんは1日1時間だけパソコンを使いこなすために悪戦苦闘した。。

やがて井後さんは、「インターネットで稼ぐ」というキーワードが入った「メールマガジン」を多数登録。むさぼるように読み、「もっと知識を得なければ稼げない」と焦り出すと、「インターネットを使って稼ぐ方法を教えます」というセミナーに通いまくるようになっていった。

■ビジネスは甘くない

まずは、息子が学校に行っている間に開催している少額セミナーに通った井後さんだったが、全く活かすことができない。「自分の得意なことや好きなことを、インターネットを使って売ってみましょう」と言われても、何を売ればいいのかわからなかった。

仕事、子育てとフル回転（写真提供＝井後史子さん）

やがて、「少額セミナーを受けるだけでは稼げるようにはなれない」と考えた井後さんは、数十万円する高額な起業塾に入塾することを決意。もちろん、生活保護受給中だったため、一括払いできるお金はなく、分割払いで通い始めた。

「起業塾は、『独立しよう！ 会社を設立しよう！』というスパルタ的な塾だったので、私は周囲の反対を押し切って起業し、塾で教えられた通りに行動しました。その結果、気付けば借金ばかりが増えていったのです」

ネット販売するための商品を仕入れる費用や、アフィリエイト登録の仕方、メルマガやブログの書き方などを学ぶために必要な費用は、不足するとなんとか工面して補った。

もともと余裕がなかった生活はさらにカツカツになったが、「来月切り詰めれば大丈夫だから」と自分に言い聞かせる。毎日のように焦る気持ちにせき立てられ、心身ともに疲弊していった。。

■底辺シングルマザーの大逆転

起業塾に通い始めてから3カ月ほど経った頃、井後さんは「ホームページビルダー」というソフトを購入。読んで字のごとく、プログラミングの知識がない初心者でも、ドラッグアンドドロップなどの視覚的な操作で、プロのようなホームページを自作できるソフトだ。

当時、安くない価格だったが、井後さんは何度目かの賭けに出た。

ガイド本を片手に、何とか形にできたものを起業塾の仲間に見せていくと、「自分のホームページやブログもカスタマイズしてほしい」とすぐに数人から依頼された。

※写真はイメージです

「当時はホームページを業者に依頼したら、数百万円近くかかった時代。私みたいな素人ならもっと安くできます。起業塾の仲間たちはほとんどが情報商材を売りたがっていて、自分では作れない人が多かったんです。そうした人たちのホームページだけでなく、セールスレターやアフィリエイター販売登録などのサポートを私が請け負うようになって、おかげで、短期間で知識が身につきました」

井後さんは、「自分の情報商材を作る」のではなく、「依頼者の情報商材を作るサポートをする」というサービスを売ることで、収入を得ることに成功。多くの人から「代行サポート」の依頼を受けるようになった井後さんは、「世の中にはいろいろな困りごとや面倒臭いことが溢れている」ということに気づいた。

・商品が売れた場合の発送業務をやってほしい

・お問い合わせや電話対応をやってほしい

・商品が売れたらPDFデータを印刷製本してほしい

・動画データをコピーして発送してほしい

・商品を保管しておいてほしい

・ブログの更新をしてほしい

このようなことを積極的に請け負った。収入は徐々に増えていった。

「ずっと、『自分はどんな価値が提供できるか？』を考えては、『私には何もない。価値がない』と思い至り、負のスパイラルに陥ってしまっていましたが、『何もないからこそ、知識や知恵を吸収して、これから始める人の指南役になる！』と思い直しました」

自分を奮い立たせた井後さんは、起業塾仲間やセミナーを受けた際に、「何でもやります！ 困っていること、面倒臭いことはないですか？」と声をかけ、数万円の仕事でも請け負った。得られた仕事は、近所の知り合いのシングルマザーや、「子どもがいるから外で働けない」というネットで知り合ったママ友たちに振り分けた。

すると、

「子どもがいるので、家で自分のペースで仕事ができる事が嬉しい」

と感謝されるように。

「『同じように悩んでいたのは自分だけじゃなかった。世の中には、こんなにも家で仕事する事を求めている人がいたんだ』と気付き、かつての自分の姿と重なり、悩んでいるママたちのことを思うと胸が痛くなりました」

多くの母親たちから仕事だけでなく、人生相談などを受けることも増えると、井後さんは自己肯定感を取り戻していった。

■生活保護で得られた「安心」の大きな恩恵

井後さんは、生活保護受給から5年が経過し、収入が保護費である月18万円を超えたため、生活保護を卒業することができた。

そして井後さんはこの後、「生活保護でいただいていた分を納税でお返しする」という目標を掲げ、有言実行する。生活保護卒業から2年後、井後さん35歳、息子13歳の年に、年商1億円を達成することに成功したのだった。

※写真はイメージです

「IT全盛の時代背景の中、業務提携していた会社さんが一気に急成長したので、その相乗効果で、私の会社にも仕事が大量に流れ込みました。最初はパソコン1台、私1人でしたが、その後、キッチン6畳とリビング6畳に合計7台のパソコンを置き、近所の主婦たちでいっぱいになっていたところ、その会社さんに30坪の事務所を借りるお金を出していただき、その2年後には100坪の倉庫付き事務所へ引っ越しして、従業員を30人にまで増やすことができたことも、私の会社の売り上げが伸びた大きな要因だと思います」

高熱の息子を放置し、命の危険に遭わせてしまったあの日から、7年が過ぎていた。

■キャリアやコネや学歴や経験がなくても

「ずっと、『諦めたくない！あの日の私に帰りたくない！』という一心で頑張ってきましたが、キャリアやコネや学歴や経験がなくても、ちょっとした勇気とちょっとした創造力を持って背水の陣で取り組めば、生活していくため以上のお金を稼ぐことは可能なんだということを、身をもって知る事ができました」

一時は路上生活を覚悟していた井後さん。生活保護を受給し始めて、「息子が18歳になるまでに卒業しよう」という目標を掲げ、懸命に努力してきたからこそ今がある。

「何よりも、安心をいただけるっていうのがありがたかったです。生活できるだけのお金があって、落ち着いて先が考えられるようになったから、起業であったりとか、いろいろな収入を得る方法を考えることができました。安心がないと、たぶん生きていくことに必死で、先のことを考える余裕なんてなかったと思いますね」

生活保護を受けることに、デメリットはなかっただろうか。

「私の場合は、不動産屋さんの事務員の女性が親切で素敵な方だったので、悪い印象が初めからなかったのがよかったと思います。だから私は生活保護を受けていることを周囲に隠しませんでした。また、息子が18歳になるまでの期間限定と考えていたから、スムーズに卒業できたのだと思います。そうでなかったら、働く意欲を失ってしまう人もいるだろうなと思います」

幸い、生活保護を受給されているからといって、息子が悪く言われるということもなかった。

■現在も人事コンサル、業務サポートなどで活躍

1億円を売り上げた井後さんは、インターネットサポート代行、印刷、製本、発送代行、出版事業、コンサルティング業、女性自立支援業など、複数の会社を立ち上げた後、会長職に退き、やがて引退。

52歳の現在は、事務所も社員も持たず、全てアウトソージングに変更し、場所と時間に縛られない仕事のスタイルに変更。ビジネスパートナーと会社を運営するほか、人事コンサルティング、カウンセリング業、業務サポートなどを行なっている。

本連載１回目で紹介した竹林さんのケースもそうだったが、井後さんも生活保護により、「生きる自信」を取り戻した。

「生きる自信」を取り戻した井後さんの人生は、明らかに好転し始めた。一度は詰みかけた人生の「再スタート」が切れたのだ。

1人で苦しんでいるだけでは、誰も気付いてはくれない。井後さんがどん底から這い上がることができたのは、最後の最後に勇気を振り絞り、助けを求める声を上げることができたからだ。

「生活保護」は、利用したことがない人にとっては、自分とは無関係の遠い世界のもののように感じられる。筆者も、「一度利用したら2度と戻れないのではないか」という恐怖さえ感じていた。しかし前回の竹林さん、今回の井後さんのように、実際に利用し、卒業した人は当然ながら存在する。自分とは無関係の遠い世界のもののように感じるのは、その実態を捉え切れていないからに他ならない。

賃金は上がらず、物価が異常に高騰する昨今、生活が困窮する人の増加が予想される。

生活保護とはどんなものなのか。どんな人が利用し、どんな生活をして、どんな人が卒業し、再び社会に戻っていくのか。

生活保護の実態を明確にすることで、生活保護に対する批判や恐怖を減らし、救われる人や機会を増やしていきたい。

