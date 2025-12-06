大河ドラマ「べらぼう」では、老中・松平定信は「理屈屋で扱いにくい」政治家として描かれている。ところが教科書では“改革者”として語られ、名君と評価されることもある。そのギャップはどこから生まれたのか。大河ドラマでは描かれない定信の素顔を、歴史ライターの小林明さんが読み解く――。

松平定信自画像（写真＝鎮国守国神社所蔵／PD-Japan／Wikimedia Commons）

■理屈っぽく扱いづらい少年

「明和八の年、予は十あまりの四つ。短気にしてわずかな事も怒り、あるいは人を叱り、または肩張り筋出して理をいひなん」

松平定信が自ら半生を記した回顧録『宇下人言(うげのひとこと)』にある、明和8年（1771）、14歳の頃を振り返った一節だ。些細なことにも癇癪を起こし、肩をいからせ、青筋を立てては「理」を説いた――そう述懐している。

『宇下人言』は、こうした直情的な言動は4年後には「なくなった」と記しているが、あくまで定信自身の自己評価に過ぎす、第三者から見て本当に改善されたかはわからない。むしろ、この強烈な個性がもたらす威圧感は、その後も定信につきまとったのではないだろうか。

定信がしばしば口にしていた「理」とは、朱子学でいう天地万物をつかさどる法則を意味し、「あらゆる物事は何のためにあるのか」「そのために人は何をすべきか」をつねに自問せよ、という信条だったが、注目したいのは、そんな崇高な理念ではない。14歳の少年が“これみよがし”に強烈な主張を振りかざしていた事実である。

利発で弁も立ち、当意即妙だが、とにかく扱いにくい。思春期らしい可愛げなど、一切ない。周囲が“手を焼きそうな少年”の姿が読みとれる。

そうした理想を掲げた少年が、まんま大人になった――松平定信とは、そのような人物だったのではないだろうか。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では何かというと「倹約」という「理」を掲げてマウントをとろうとするが、あれは彼の「当たらずとも遠からず」の姿をとらえているように感じる。

「理」に固執し、それを貫くためには周囲と摩擦を生むのも、他人を攻撃するのもいとわない、心に刃と矛盾を抱えた人物だったといえる。その矛盾は「定信の光と翳(かげ)」として、彼の生涯に複雑な陰影を及ぼしている。

■「質素倹約」「風俗統制」で世の中は不景気に

例えば『べらぼう』での定信は、「質素倹約」「風俗統制」に熱心な人物だ。日々倹約し蓄財すれば、万一に備えることができる――すなわち財政規律を取り戻そうというのが倹約の意図であり、実際、この施策によって幕府の財政赤字は一定の改善を見せた。この功績は彼の「光」といえよう。

しかし一方、倹約令が大衆に浸透し遊びや無駄使いを控えた結果、市中に金が環流せず不景気に陥ったのも事実で、これは「翳」といえる。田沼意次の時代に隅田川を埋め立てて造成した歓楽地・中洲新地は取り壊され、吉原や岡場所など遊里は大打撃を受けた。遊興は徹底して取り締まりの対象となった。

好色本の発行も禁じられ、『べらぼう』では出版統制によって蔦重が身上半減、山東京伝が手鎖(てぐさり)の刑に処される場面も描かれた。ドラマには登場しなかったが、江戸の銭湯には混浴もあり、定信はこれもご法度としている。

■棄捐令で「理」も破綻

また、武士を対象とした「文武奨励」（学問と武道の両立）、「学問吟味」（学力試験）などの風紀引き締め策も、厄介だった。当時の江戸には無役（役に就いていない）の貧乏旗本・御家人が少なからずいたが、彼らは生活に困窮しており、「文武」「学問」などを強要されても、空々しく耳に響いたに違いない。

暮らしに窮した武士を救済するため、定信は棄捐令(きえんれい)を発した。武士たちの借金帳消しを命じる法令である。

債権者は札差(ふださし)と呼ばれる金融業者で、武士が給金として受け取る米を担保に金を貸していた。定信は札差に債権放棄や利率引き下げを命じ、帳消しとなった債権総額は180万両にのぼった。小躍りして喜んだ武士もいたというから、武家社会にとっては「光」といえる。

だが「翳」もあった。武士が借金を踏み倒すという不義理に幕府が加担したのだから、これほどの汚名もない。儒学者・中井竹山は「徳川にとって恥辱」と、定信に苦言を呈している。

しかも、そこまで便宜を図っても定信は志半ばで失脚し、文武奨励と学問吟味は大きな成果を残せなかったのである。

■スパイを使って幕閣を調査

定信には、隠密を使って幕閣の言動を探らせる陰湿な一面もあった。生前は露見しなかったが、死後、側近の水野為長が隠密から得た情報をまとめた報告書『よしの冊子(ぞうし)』が発見された。

『べらぼう』の9月7日放送回、為長が定信に書状を手渡す場面があったが、あれが『よしの冊子』の草稿である。また直後のシーンでは、定信の屋敷の庭に10人ほどの老若男女が待機していたが、彼らこそ情報収集に従事していた隠密＝スパイだ。

『よしの冊子』の記載には、一緒に働く仲間であるはずの幕閣に関する悪評も少なくない。例えば本多忠壽(ただかず)。家康に仕えた徳川四天王の本多忠勝を先祖に持つ譜代大名である。

彼について、『よしの冊子』はこう記す。

「本多候は（賄賂を）御取り無くとも、家来悪しき由」

つまり忠籌本人は潔白だが、家臣が何かにつけて金をせびるようになったという風評が載っているのである。『べらぼう』でも、定信から「そなたが賄賂を受け取っていると報告があった」と詰問され、身に覚えのない忠籌が憮然とするシーンがあったが、あれは『よしの冊子』の記載通りで、そしておそらく忠籌は定信に不信感を募らせた。

■側近との間にも次第に隙間風が…

三河吉田藩主・松平信明(のぶあきら)――定信より4歳年下、政権の若手ホープだったが、この人は定信以上に屁理屈を並べ、周囲の者を問い詰めるという報告が、『よしの冊子』にある。

「伊豆守（信明）は僻んでせんさく、理屈をいはれて人を詰める」

「僻んで」という表現から察するに、信明は「自分は不当な扱いを受けている」と思っていたフシがある。誰から不当に扱われていたのか――定信しかいない。信明は定信から邪険に扱われてイライラし、それが原因で周囲に当たり散らす「困った人物」に見えていたのである。

定信は当然これらの報告に目を通していたはずだ。

忠籌を問い詰めたのも、信明に辛辣に接したのも、いつもの定信の流儀だったに過ぎないのだが、隠密たちからの報告では、どうやら嫌われているのは自分らしいと、定信は気づいただろう。

隠密を雇って幕閣たちを調査したつもりが、自分を嫌悪している者が予想以上にいる。そんな状況では疑心暗鬼に陥っても不思議ではない。定信は孤独だった。

■定信を老中から引きずり下ろした黒幕たち

寛政5年（1793）7月23日、定信は将軍補佐と老中を解任される。背後で暗躍していたのは11代将軍・徳川家斉と、その実父で御三卿の一橋治済、そして本多忠籌だった。松平信明は直接加担してはいなかったが、解任を容認した。

一橋治済は、そもそも定信が老中に就任するのを強く推した人物である。まだ経験の浅い家斉を側近として補佐できる実力者は定信の他にいないと、当初は信任も厚かった。

だが、定信は次第に治済と距離を置き、治済が将軍の父＝大御所として権勢をふるおうとするのを認めなかった。

同じように第119代光格天皇が実父・閑院宮典仁親王(かんいんのみやすけひとしんのう)に太上天皇の尊号を贈りたいと望んだ際も、定信は退けている（尊号一件）。将軍家と朝廷双方に対し一貫した論理で臨んだのは、いかにも頑固な石頭・定信の面目躍如といって良い。

治済の“大御所の棚上げ”は、家斉と定信の間に深い禍根を残した。家斉の怒りは激しかったという。そこに、賄賂疑惑を詰問された恨みを抱く本多忠籌が取り入った。忠籌には、身分をわきまえずに江戸市中をほっつき歩く息子の件で、定信に質された遺恨もあったらしい。

■なぜ「名君」と呼ばれるのか

老中を失脚した定信は寛政6年（1794）、白河に帰国し、以降は藩主として善政に尽くした。

定信は天明の大飢饉（1782〜）の際、いち早く領民に米を施し、餓死者を一人も出さなかった名君と、国許ではいわれていた。

江戸では「白河の清きに魚も棲みかねて もとの濁りの田沼恋しき」と詠われるなど、悪評も多かったが、白河では死後、南湖神社にご祭神として祀られている。

定信を祀る神社は、もう一つある。三重県桑名市の鎭國守國神社だ。こちらは定信が白河城内に鎭國神（国を守る神）を祀ったのが起源で、その後、定信の子・定永が桑名に国替となったのに伴い遷祀し、天保5年（1834）、定信を守國大明神として合祀した。

定信は都市（江戸）と地方との格差を解消し、飢饉で荒廃した農村を復興することに意欲を燃やした政治家でもあった。農民の税負担を軽減するなど、地方衰退の歯止めに果敢に挑んだのは、定信の最大の「光」といえる。白河と桑名で神として祀られるのは、地方を愛した定信らしい。

白河小峰城、復元天守（写真＝baku13／CC-BY-SA-2.1-JP／Wikimedia Commons）

■文化の「庇護者」としての一面も

政治の表舞台を退いてのちは、文化の庇護者の顔も見せた、これもまた「光」の部分である。

まず『集古十種(しゅうこじっしゅ)』。定信が中心として編纂した日本初の古宝物図鑑で、全85冊の労作である。

次に『近世職人尽絵詞(きんせいしょくにんづくしえことば)』。「松平定信旧蔵品」とされる3巻からなる絵巻物で、絵はすべて鍬形澪(くわがたけいさい)が描いた。澪悗亘免政美(きたおまさよし)の名義で、恋川春町の黄表紙『鸚鵡返文武二道』の挿絵を描いた人物だ。定信は同書を絶版（発禁）として、春町を自死に追い込んでいる。その贖罪の意識があったのだろうか。

絵に添える詞（文章）は、上巻を大田南畝、中巻を朋誠堂喜三二、下巻を山東京伝が寄稿した。蔦重とゆかり深い文士たち集め、後世に芸術品を残したかったのかもしれない。

未刊だが、自ら筆をとって執筆した戯作『大名かたぎ』も現存する。小心者だが武芸者を気取った若殿の滑稽な振る舞いを皮肉る、定信版の黄表紙といっていい物語だ。定信10代の頃の作品といわれ、早熟ぶりが伝わってくる。

また、『心の双紙』は序文に「享和二年（1802）三月 楽翁（定信の雅号）しるす」とある40代に入ってからの随筆で、人の心の裏表について触れている。老中時代に嫌というほど目にしたのだろう。

このように定信には、国家の舵を取っていた頃とまったく異なる、率直で人懐こく、文化に造形が深い「光」の面が見て取れる。胸の内では蔦屋重三郎に共感を持っていた――実はそんな男だったかもしれない。

----------

小林 明（こばやし・あきら）

歴史ライター 編集プロダクション「ディラナダチ」代表

編集プロダクションdylan-adachi（ディラナダチ）代表。歴史ライターとしてニッポンドットコム、和樂web、Merkmal、ダイヤモンド・オンライン、弁護士JPニュースなどに記事を執筆中。また『歴史人』（ABCアーク）、『歴史道』（朝日新聞出版）など歴史雑誌の編集も担当している。著書『山手線「駅名」の謎』（鉄人社）など。

----------

（歴史ライター 編集プロダクション「ディラナダチ」代表 小林 明）