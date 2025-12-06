「今日好き」高校ボディビル日本一・榎田一王、前開きシャツからのぞく圧巻筋肉美「大胸筋流石すぎ」「レベチ」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榎田一王が12月4日、自身のInstagramを更新。鍛え抜かれた筋肉を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「規格外」前開きシャツから圧巻肉体美
榎田は「スタント俳優への道、ご視聴ありがとうございました！」とつづり、「すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週水曜よる9時〜）の写真を投稿。白シャツの腕部分が破かれ、ボタンをすべて外し素肌に羽織った姿で、鍛え上げられた上半身の肉体美が披露されている。
この投稿に「筋肉がかっこよすぎる」「上腕二頭筋に恋してる」「大胸筋流石すぎ」「圧倒的な体」「レベチ」「規格外の筋肉…」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」ボディビル日本一高校生「規格外」前開きシャツから圧巻肉体美
◆榎田一王、圧倒的肉体美披露
榎田は「スタント俳優への道、ご視聴ありがとうございました！」とつづり、「すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週水曜よる9時〜）の写真を投稿。白シャツの腕部分が破かれ、ボタンをすべて外し素肌に羽織った姿で、鍛え上げられた上半身の肉体美が披露されている。
◆榎田一王の肉体美に反響
この投稿に「筋肉がかっこよすぎる」「上腕二頭筋に恋してる」「大胸筋流石すぎ」「圧倒的な体」「レベチ」「規格外の筋肉…」などとコメントが集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。「夏休み編2025」「チュンチョン編」に参加した榎田は、“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」準グランプリ、全国高校生 男子ボディビル選手権大会170cm超級で優勝するなどの経歴を持っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】