12月3日（現地時間、以下同）、米・下院監視委員会の民主党の委員は、性犯罪で起訴され勾留中に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告が所有していた"エプスタイン島"の写真を、新たに200枚近く公開した。エプスタイン元被告は、その島で未成年の少女らを巻き込んだ大規模な性的搾取をした疑いにかけられていた。【全3回中の第1回】

【写真】「王子と寝ろ」英・アンドルー王子に対し民事訴訟を起こした女性。トラブルに巻き込まれたとみられ、アザを負った姿を投稿した

通称"エプスタイン事件"は、まだその全貌が明らかになっていない。複数の訴訟内容によると、11歳の少女に対する人身売買や、14歳の少女への性的虐待など、少なくとも数十人の被害者がいるとされている。しかしエプスタイン元被告は本裁判が開始される前の2019年8月10日に勾留中に自ら命を絶ったため、本人に対する刑事裁判が強制的に終了した。

ただし、被害者による勇気ある告発や、裁判資料の公開を求める声が米国で上がっており、現在も真相究明に向けた動きが進んでいる。

大手紙国際部記者が解説する。

「"エプスタイン事件"の闇深さは、元被告がアメリカの大富豪であり、多くの富豪や著名人、政治家と親交があった点にあります。くわえて、そうした大物らに少女買春を斡旋していたのではないか、ともいわれています。

そうしたなか、エプスタイン島へのフライトログ──つまり、"買春ネットワーク"の顧客リスト──を含めた『エプスタインファイル』と呼ばれる資料の公開が求められている。もしそれらが公表されれば、エプスタイン島で行われていた違法行為に関わっていた人物が白日の下に晒される可能性がある。今回の資料公開は、その第一歩と見る向きもあります」

エプスタイン元被告と親交があった人物の1人が、米ドナルド・トランプ大統領（79）だ。

「トランプ大統領は、元被告とかつて交流があったことを認めています。ただし、刑事告訴される前から関係を断ち切っていると説明しており、一貫して『リトル・セント・ジェームズ島（＝エプスタイン島）には行ったことがない』として、事件との関係を否定しています。

他方、被害者から実名告発された例もあります。英・ヨーク公爵アンドルー王子（65）です。2001年、当時17歳だったバージニア・ジュフリーさんは元被告と親交があったアンドルー王子から被害を受けたとして、英メディアBBCなどで告発しました」

ジュフリーさんは、当時の出来事を英メディアBBCで語っている。

「エプスタイン元被告には、ギレーヌ・マクスウェル被告（63）という女性の共犯者がいました。ある日、ジュフリーさんはマクスウェル被告からナイトクラブへ誘われ、アンドルー王子と一緒にダンスに興じたそうですが、その帰りの車の中でマクスウェル被告に『王子と寝ろ』といった趣旨の命令をされたようです。彼女が受けた被害は、合計3回におよんだとのことです。

アンドルー王子は、告発内容を断固として否定していましたが、2022年に多額の和解金を支払うことで決着に至っています」

ジュフリーさんの例は、氷山の一角にすぎない。エプスタイン元被告は、マンハッタンやフロリダの邸宅や所有していた島で、人身売買を繰り返していたとみられている。その現場とされるエプスタイン島の内部写真が一斉に公開されたことは、真相究明への第一歩となるだろうか。写真の内容は、次回で詳報する。

（第2回につづく）