BTSのJUNG KOOK（ジョングク）とaespaのWINTER（ウインター）の熱愛説が、6日までに、韓国の複数メディアで報じられた。通信社の聯合ニュースや地上波テレビ局SBS、総合紙・中央日報など、多くのメディアが一斉に伝えた。

聯合ニュースによると、「インターネットを中心に2人の腕に刻んだタトゥー模様が同じだとし『カップルタトゥー』ととらえる意見が上がっていた」とし、その模様は「2人の腕には子犬3匹が描かれたタトゥー」だったとした。

さらに、「2人が舞台で着用するイヤホンのデザインが似ており、インスタグラムIDも『imwinter』と『imjungkook（現在は変更されている）』で類似しているとして、これも交際の根拠として話題になっていた」とも報じた。

同ニュースは、両者の所属事務所について「双方の所属事務所はこれに対して肯定も否定もしないまま、これといった立場を示さなかった」とも伝えた。

SBSは「恋愛説拡散…腕に同じタトゥー？」の見出しで、「最近オンラインコミュニティーとSNS上では2人が交際しているという証拠を挙げられ、熱愛説を主張する掲示物が急速に広がった」とし、「特にJUNG KOOKが軍服務期間中の3月にaespaコンサートを訪問したという目撃談が再び注目された」。3月の目撃情報が真実味を深めていると指摘した。