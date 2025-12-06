政府の大規模な支援制度によって、さらなる発展を遂げたドイツの「ものづくり（製造業）」。近年はインダストリー4.0構想によって製造業へのデジタル技術の導入も進んでおり、さらなる経済の発展が期待されている。AIなどのテクノロジーの活用によって、ドイツ経済は今後どんな進化を見せるのだろうか。本記事では、岩本晃一氏の著書『高く売れるものだけ作るドイツ人、いいものを安く売ってしまう日本人』（朝日新聞出版）より、ドイツ経済における「第4の産業革命」の実態と日本とのデジタル活用の意識に違いを解説する。

中工程（製造工程）がインダストリー4.0の主題

ドイツ人が「インダストリー」と言うとき、それは「ものづくり（製造業）」を意味している。ドイツ人にとって、「インダストリー＝マニュファクチャリング」なのだ。



インダストリー4.0構想は、ドイツ経済の基盤である製造業へのデジタル技術の導入により、生産性・効率性を上げ、売上を増やし、利益を出し、ドイツ経済をさらに強くする構想である。



産業クラスター（地域の企業、大学、研究機関、産業支援機関などが連携・協力し、技術やノウハウなどを相互活用して、新産業・新事業を生み出す仕組み）が製造工程の「前工程（＝高い技術力をもった売れる製品の開発）」と「後工程（＝世界に向けた販路開拓）」に対する支援である一方、インダストリー4.0構想は中工程（製造工程）に対する支援である。これがドイツのものづくりの全工程を政府が支援する体制なのだ。



フラウンホーファー研究機構による支援により、多くの隠れたチャンピオン（※）が生まれ、それに加えて更なる支援を追加して産業クラスターができ上がり、さらにインダストリー4.0構想が実施され、その結果、ドイツのものづくりが一層強い産業に変貌していったと言える。



※隠れたチャンピオン（Hidden Champions）

ドイツのハーマン・サイモン（Hermann Simon）によって提唱された「経営学」上の用語である。比較的規模が小さい企業も多く、一般的な知名度は低いが、ある分野において非常に優れた実績・きわめて高い市場シェアをもつ会社のことを指す。



ものづくりドイツが、さらに一層強力なものづくり国家に変身する環境が2010年代後半頃までにはドイツ全体でほぼ整った。そしてその結果、ドイツのGDPが日本を追い越したのである。

製造工場にも瞬く間に広がった「デジタル技術」の導入

製造業には、間接部門のオフィスワークや製品の企画・開発、製造および販売など、さまざまなステージがあり、どの場面でもデジタル技術の導入は可能であるが、インダストリー4.0構想は、その中でも特に製造工程へのデジタル技術の導入により、生産性を上げることが中心テーマとなっている。



ものづくりの製造工程は、チャップリンの映画「モダン・タイムス」が描いたように、かつては大量の人力を投入していたものが機械化・自動化・省力化（フォード生産方式）されたが、さまざまな生産設備やロボットなどの導入により、機械化・自動化・省力化がさらに進み、もはやこれ以上、効率性・生産性を上げることなどできないのではないかと考えられていた。しかし実は、デジタル技術の導入、繊細な動きをするロボットやAIの導入などにより、一段と省力化・効率化・自動化を図ることが可能になった。



たとえば、自動で流れていた部品・材料のフィードの目詰まりが原因で稼働率が60％止まりであった機械が、デジタル技術を導入することで「見える化」が図られ、稼働率が80％になったとすれば、単純に考えれば、生産量が約30％増え、売上高が約30％増える。また、人間の感覚（視覚、聴覚、触覚等）に依存していた最終検査もAIの導入により、人間の体調や感情などによるバラツキなくほぼ100％の完璧さで実施できるようになった。



さらに機械の奥深い場所など、人間の手を伸ばさないと組み立てできないような難しい加工作業であっても、繊細なロボットがその部分に入り込んで作業をすることが可能になった。



以前、ある日本の自動車メーカーの製造部門のトップ（役員）が話してくれたことがある。自分の工場は、熟練作業員が優秀で、世界的にもトップクラスのものづくりができていると自信をもっていた。



だが、あるとき、ある途上国の自動車の工場を見る機会があった。そこで働いている作業員は、自社の作業員と比べれば、比較にならないほど技能が低い。だが、その工場にはデジタル技術が実装されていた。その結果、自社の製品と何ら遜色のないものができ上がってくるのを見て、大きなショックを受けた。これを見て、ぜひ自分の工場にもデジテル技術を実装しなければならないという確信をもった、という。

関心は「作業の効率化」から「新しいビジネス」へ

ドイツにおいても、いきなりインダストリー4.0構想が出現したわけではない。源流は、1990年の東西統一にまで遡る。



あらゆる機械がインターネットに接続される、世界的規模で進行するデジタル化の中で、なぜドイツは製造業の製造現場にスポットを当てた構想を打ち出したのか、国全体を挙げてインダストリー4.0構想を推進したインセンティブは何か、ドイツの国家目標は何か。それらを現地調査した結果は、次のとおりである。



まず、オフィスへのパソコン導入の歴史について振り返り、インダストリー4.0導入との類似性と対比したい。



筆者が社会人になった頃、先輩らからよく聞かされた話では、先輩らが若い頃は、コピーやファックスがなかったため、ガリ版を刷り、直接書類を手渡したり、投函したという。だが、筆者が社会人になった頃は、電話、コピー、ファックスがあったので、それらを使いこなして仕事をした。



やがて職場に大きなオフコン（オフィスコンピュータ）が入った。ワープロソフトはLPレコードくらいの大きさのフロッピーに入っていた。やがてオフコンに替わってパソコンが導入され、しばらくして1人に1台パソコンが配られるようになった。



その次に起きた変化が、パソコンがインターネットに接続されたことである。このとき、大きな変化が起きた。ガリ版からパソコンに至る変化は、業務に用いる「道具」の変化であり、「業務の効率化」による「生産性の向上」となって現れた。だが、インターネットに接続されたことで、ネット証券、ネット銀行、ネット通販、SNS、検索エンジン、動画、音楽配信など新しいビジネスが次々と生み出され、また端末機器もスマホやタブレットへと次々と進化し、それに対応できた企業の売上を伸ばしていった。



米国では、GAFA（Google、Apple、Facebook,、Amazon）が短期間に一気に巨大企業に成長した。今やインターネットに多少なりとも関わらないで仕事をしている人はほぼ皆無だろう。



オフィスで起きたデジタル化と同じ革命が工場の製造現場でも進行している（製造業だけでなく、医療、金融、物流、農業、建設などあらゆる分野でデジタル化が進行している）。今、ロボットがネットワークに接続されつつある。個々の機械設備が単独で稼働しているスタンドアローンの状態と比べて、ネットワークで接続されれば、全体がひとつのシステムとして稼働できるため、単独ではできなかった数多くの新しいことが「自律的」かつ短時間でできるようになり、全体が「最適化」されて「生産性」が大幅に向上する。



最近、そこにさらにAI技術が導入され始めている。これまでは、どうしても人間でないとできない作業は人間が行ってきたが、そうした作業もAIでできるようになってきた。ロボット、ネットワーク、AIの組み合わせにより、無人化工場はもうすぐ目の前まで来ている。



恐らく、企業にとって大きな利益をもたらすのは、「作業の効率化」よりむしろ「新しいビジネス」の方ではないかと、筆者は思っている。2000年代に入り、ディープ・ラーニング技術が出現し、さらに生成AI技術が登場した。生成AIは、デジタル化に乗り遅れた日本においてでさえ、ほとんどの企業や教育現場で採用され、急速な拡大を示している。社会のありように一気に大変革を起こすほどの拡大の仕方である。

ドイツの「第4の産業革命」はIoTがもたらした

ちなみに、ドイツ人が言う第4の産業革命とは、製造現場に「モノとサービスのインターネット（Internet of Things and Services : IoT）」が導入されることで出現した。インダストリー4.0が導入されたシステムでは、機械や記憶装置をスマート化し、それぞれが自律的に制御された製造装置が、自動的に情報を交換し、自動的に稼働する。製造される製品もスマート化され、製造の過去の経歴や現在の状態、最終的に完成品に至るまでの製造ルートが自動的に認識される、というものである。



ドイツでは自動車業界、機械業界、電機業界、エンジニアリング業界などがインダストリー4.0構想に熱心であり、むしろこの構想をリードしていると言ってよい。



日本では、世界における怒濤のようなデジタル化の潮流に無関心な企業が多い。特に、地方の企業、中小企業にその傾向が強い。にっちもさっちもいかないようなところまで追い込まれないと動かない企業も多いと思われる。



ある地方都市の講演会終了後の懇親会で、デジタル化について話をしていたところ、ある人は「この地域の企業は、デジタル・ブームが早く過ぎ去ってほしいと頭を低くして耐えている」と言った。また、ある地方自治体の幹部が、東京で聞いたデジタル化の話を地元にもち帰って役所の中で話をしたところ、「あの人は東京で変な話を吹き込まれた、誰かに騙されたのではないか」と言われたとのことだった。



だがかつて、オフィスにパソコンが導入され、やがてインターネットに接続され、それを使うビジネスが当たり前になってきた歴史を我々は経験している。当時、パソコンが怖くて使えなかった人は知らない間にどこかに異動させられていなくなった。



今、世界中であらゆる分野に押し寄せているデジタル化の波は、頭を低くして耐えてやり過ごせばよいというものではない。このデジタル化の流れに追従しなければ、単に世界から取り残されるだけである。



岩本 晃一

経済産業研究所 リサーチアソシエイト

元日本生産性本部 上席研究員