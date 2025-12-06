「お前らは野球だけしとけばええんじゃ！」星野仙一さん、震災直後の“怒号”の真実----元楽天戦士が誤解し続けた「闘将のリーダー論」

2011年の東日本大震災直後、楽天イーグルスの監督だった星野仙一が選手に放った「野球だけしとけばいいんだ」という強い言葉。一部の選手は「冷たい」「理解できない」と感じ、深い誤解が残ったままシーズンが進んだ。しかし――あの言葉には、誰も知らなかった“真の意図”があった。

平石洋介氏の新著『人に学び、人に生かす。』より一部を抜粋、編集してお届けする。

「本心なわけないやろ！」

少し話が逸れるが、この本を読み進めてもらえれば、僕が気になったことは見過ごせない、年上、年下お構いなしに、その思いをぶつけてしまう、というシーンにたびたび出会うと思う。これは僕の性格である、ということを理解してほしい（笑）。



さて、その性格はあの星野さんに対しても同じだった。



初めての出会いからは想像できないくらい、星野さんとの距離は縮まっていた。きっかけは、おそらく2013年の試合でさせてもらったある進言だったと思っている。



その試合、星野さんはバントをするために代打を出そうとしていた。ただ、その選手はバントがうまくなかった。迷った末、思い切って星野さんに歩み寄った。



「バントなら森山（周）が一番うまいです」



そのときの森山は「代走のスペシャリスト」としてチームに欠かせない役割を担ってくれていた。もしかすると星野さんの中で「代走・森山」も想定しているかもしれない。



そう思い、話を続けた。



「このバントと、その後の森山の代走、（星野さんの中で）どっちが大事ですか?もしこのバントと思われるなら、森山を使ってください。森山となら僕、心中できます」



怒られるかもしれない、と思ったけれど「言わなければ後悔する」。星野さんは僕の進言を受け入れ、そして森山はバントを成功させてくれた。



以来、星野さんから声を掛けてもらい、食事に行くことも一気に増えた。

かつて持っていた「冷たい人」とはかけ離れた人間性に触れ、逆に「あの一言」の真意が気になった。そして、ある食事の席でのこと、さすがに勇気を振り絞り、でもストレートに星野さんに尋ねた。



「震災が起きたとき、監督は僕らに『野球だけしとけばいいんだ』と怒鳴られました。あれは本心だったんですか？」



どんな表情をされていたかは記憶にない。



でも即答だった。



「本心なわけないやろ！」



その言葉は、怒っているようにも、諭すような優しさを含んでいるようにも聞こえた。そして、「あの日」のことを話してくれた。



「チームを預かるトップとして、お前らの気持ちは痛いほどわかっていた。でもな、あのときはまだ、被害が起きたばかりで被災者の多くが連絡も取れない。



行方不明者も日に日に増えて、家も車も大切なものも津波で流されて、町は瓦礫の山で、被災地はどうにもならん状況や。そこに俺ら一軍、二軍の選手、スタッフ総出で行けばマスコミだってついてくる。話題にはなるし、被災者も喜んでくれるかもしれない。



……それで何になるんだ？俺たちが大人数で被災地に行って、本当に行かなければいけない人たちが行けなくなったらどうする？



ずっと滞在してボランティア活動ができるなら、行く意味があるかもしれない。でも、ずっとはいられない。俺らは野球をしなくちゃいけないんだ」

「上に立つ人間として、あのときは、ああすべきやと思った」

星野さんの言葉が放たれる空間は熱を帯びているように感じた。そして、再び「お前たちの気持ちは痛いほどわかっていた」と繰り返し、こう結んだ。



「あのときの俺の伝え方が正しかったのかはわからん。でも、上に立つ人間として、あのときは、ああすべきやと思った」



言葉がなかった。



それまで抱いてきた星野さんへの感情を悔いた。



それ以上に、自分を恥じた。



ずっと人と真剣に向き合うことを心掛け、実践してきたと思っていた。日本を揺るがす大災害によって視野が狭くなり、人の想いを汲み取り切れなかったのかもしれない。でもそれは言い訳だ。僕は単に「とんだ勘違いをしていた」のだ。



思い返してみれば震災があった直後、宮城に残っていたスタッフや家族はバスで避難をしていた。選手たちに安否確認を急がせ、どこに誰がいるのかを聞いて、リストを作り、迎えに行く。そのバスを手配してくれていたのも星野さんだった。



星野さんの本心を知ったあのとき、心に誓った。



「この人に、ついていこう」



それからというもの、僕は「星野監督」の想いを繋ぐことに努めた。



例えばあの日一緒にいた基宏や鉄平のように、僕と似た感情を抱いていた選手は多くいた。「でも、それは誤解だった」。そう伝えた。



もちろん、僕が星野さんの本心を伝えたところで、その誤解が解消されるわけではない。それでも伝え続けないといけないと思った。



「監督はお前のこと、こう思ってるぞ」



このときの僕は、「星野監督を信じてついていけば、このチームは必ず強くなる」。そう確信していた。確かに厳しい。「あの日」の対応ひとつをとってもそうだ。でも、「見えないところにいた監督・星野仙一」の思いは、血が通っている──。ただ、僕らには見えない、見せないだけだった。



2013年。



僕たちイーグルスは、悲願の日本一となった。野球ファンであれば、田中将大の大車輪の活躍を知るところだと思うが、星野監督のもと、心を奮い立たせたチームの勝利だったと思っている。



言葉ひとつ、行動ひとつ、振る舞いひとつ。



それだけでは見えないものがある。



星野さんのそれは、まさにリーダー、「監督としての覚悟」だったと思っている。



文／平石洋介

人に学び、人に生かす。

平石洋介

2025/10/14

1,870円（税込）

248ページ

ISBN： 978-4847075971

Ai時代、人からの学びが人を、組織を育てる



優しいだけでもダメ。叱るだけでもダメ。

どうすれば、指導者は選手を、組織を成長させることができるのか？ 向き合い続けた平石洋介が綴るその作法は「平石洋介を作らない」。



ともに戦った、星野仙一、野村克也、工藤公康、辻発彦……名将たち、松井稼頭央、浅村栄斗、柳田悠岐……名プレイヤーたち。実績を残せずとも心に残る多くの指導者、選手たちに学び、生かそうとしたこととは？



39歳で東北楽天ゴールデンイーグルスの監督となった平石洋介。その後も、福岡ソフトバンクホークス、埼玉西武ライオンズのコーチとして請われてきた。

「年齢関係なく、意見ができる」

PL学園の先輩で楽天時代のチームメイト、その後はコーチと選手、さらにはヘッドコーチと監督というさまざまな関係性を築いた松井稼頭央は平石をそう評価する。

選手にも慕われた。「辞めないでください」行く先々でかけられた。



平石洋介が多くの選手、チームに信頼された理由。

それが「本気で人に、チームに向き合う」なかで「長所」「短所」を見つけ、必要なタイミングで伝える、ことに腐心したことだ。

なぜそれができたのか？ プロ入りまで中学生で大分から大阪に渡るほどの心意気で野球に没頭し、プロ入り後は多くの失敗を経験して「人に学んできた」。そこから導き出された人生の在り方と、頼られるリーダーのあるべき態度。