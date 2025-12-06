市川團十郎「起きてリビングへ行ったら」 長女・麗禾＆長男・勸玄がサプライズで誕生日を祝福「すご〜くほっこり」「これは泣いちゃう」と反響
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿が6日、自身のインスタグラムを更新。長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）、長男・堀越勸玄（市川新之助／12）からの“サプライズ”を明かした。
【写真】「これは泣いちゃう」市川團十郎が公開した長女＆長男の“サプライズ”
きょう48歳の誕生日を迎えた團十郎は「起きてリビングへ行ったら、二人が飾り付けしてくれたみたいです、涙」と、部屋の写真をアップ。窓辺いっぱいにバルーンがデコレーションされており、大きく「HAPPY BIRTHDAY 48」と飾られている。
親子愛あふれる投稿に、ファンからは「すてきなサプライズ」「これは泣いちゃう」「すてきなお子様達になりましたね」「すご〜くほっこり」「幸せなお誕生日のスタートですね」「かわいいお2人とすてきなバースデーをお過ごし下さい」など、さまざまな反響が寄せられている。
