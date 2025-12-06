中川翔子、水木一郎さん命日で思い出写真を投稿 ライブや似顔絵など続々「会いたいです」
タレントの中川翔子が6日、自身のＸを更新。2022年12月6日に肺がんで亡くなった歌手・水木一郎さんの命日にあわせて思い出写真を公開した。
【写真】若い！ライブで熱唱する中川翔子＆水木一郎さん2ショットなど
水木さんは1968年のデビューから、アニソン歌手のパイオニアとして業界をけん引。『マジンガーZ』や『コン・バトラーV』などの主題歌を、半世紀以上にわたって歌い続けてきた。また、NHK「おかあさんといっしょ」2代目うたのおにいさんを務めるなど、アニメ業界以外でも活躍していた。
アニソンを通じて親交があった中川は「本日12月6日 大好きな水木一郎アニキの命日です いまも信じられない 嬉しいこと悲しいこと、いつもアニキに伝えたくて、でも会えなくて 心の中でいつもアニキに話しかけています 会いたいです」と心境。
投稿した写真では一緒にライブで熱唱する写真や中川が描いた似顔絵、2ショット写真などを見ることができる。
