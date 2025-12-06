歌手の木村カエラ（41）が、趣味で作っているという手編み作品の数々を披露した。

2010年に俳優の永山瑛太（42）と結婚した木村。永山は2024年10月27日に更新したInstagramで貴重な夫婦ショットを披露しており、「美男美女」「大好き夫婦です」など、多くの反響が寄せられていた。

2025年12月4日は木村がInstagramを更新し、「編み物。暇さえあればせっせと編んで、友達にあげたり、自分でつかったり。人にあげるとなると、その人を思い浮かべて、ますます編むのがたのしくなる」とコメント。

「友達の娘ちゃんに編んだふわふわマフラーと帽子 余った毛糸で作ったピースマークのポーチ 小さな男の子にあげたマフラー 誕生日だった女の子にあげたハンドウォーマー 自分用に作ったニット帽 フワフワなシュシュ 友達にあげるワンチャン用の小さなマフラー。リトルプリンセス（小6の長女）にはりきってつくったら、デカすぎって言われてつけてくれないシュシュ」と、これまでに作った手編み作品を披露した。

この投稿に、「どの作品もセンスが良くてステキです」「売り物みたい！すごい」「編み物教室開いてください」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）