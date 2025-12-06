「今日好き」山口永愛、美脚透けるミニスカ黒ストッキングコーデ「スタイル良すぎ」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/12/06】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が12月4日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのコーディネートを披露し、反響が集まっている。
【写真】「今日好き」20歳美女「スタイル良すぎ」美脚透ける黒ストッキングコーデ
山口は「舞台『BARON』 愛組初日ありがとうございました」とつづり、写真を投稿。12月3日〜7日に公演が行われる、自身がヒロインを演じる初舞台「BARON」のオフショットで、黒のタートルネックトップスに、チェックのミニ丈のスカートとショートブーツを合わせ、スラリとした美しい脚を公開した。
この投稿に「笑顔が可愛い」「スタイル良すぎ」「大人っぽい」「可愛すぎ」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は「チュンムン編」に出演した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山口永愛、ミニスカ＆ショートブーツで美脚披露
◆山口永愛の投稿に反響
