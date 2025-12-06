「50年以上仕事をしてきて、ここまで“救い”がない役は初めて」

そう語るのは、俳優の秋吉久美子。71歳にして、“娼婦”を演じるのだという。

まさかの娼婦役

この冬、秋吉が舞台「三文オペラ 歌舞伎町の絞首台」（新宿FACE・12月17〜21日公演）で演じるのはジェニー役。メンヘラの娼婦だという。かつて愛した男は希代（きたい）の大悪党で女たらし、警察に追われる身だ。

出演オファーがあった当初はヒロインの母親役かと思い込んでいたという。が、ふたを開けてみると大悪党の元愛人、しかも娼婦。

「えっ、違ったの？」、思わず口にした。仕事を引き受けてから配役の思い違いが発覚するのは、秋吉にとって珍しいことではないそうだ。

「宇宙人」と呼ばれた頃も

多様な役柄に臨んできた秋吉。往年の彼女を知る世代ならば、娼婦というドキッとする配役にも何ら違和感はないだろう。

1970年、18歳の時に福島県いわき市から上京してデビュー。

映画「赤ちょうちん「妹」「バージンブルース」などで、危うさをはらむコケティシュなヒロインを演じ「シラケ世代」の若者から絶大な支持を得た。秋吉と青春を分かち合った年配男子も少なくないはずだ。

「卵で（子どもを）産みたい」などユニークな言動から、「元祖プッツン」、「宇宙人」と揶揄（やゆ）されることもあったが、仕事もプライベートも至ってストイック。学者肌の父と、世話焼きの母の生真面目さを受け継ぎつつも、反抗してきたという。

しかし母の死後、彼女の遺志に応えるかたちで早稲田大学の大学院に入学し、2年後に修了。50歳を過ぎての挑戦だった。

「痛さ」が詰まった女性

俳優としてのキャリアはすでに半世紀を超える秋吉だが、ミュージカルに臨むのは初めてだ。

今回の作品は、およそ100年前、ナチスが勢力を拡大しつつあるドイツで、気鋭の劇作家ベルトルト・ブレヒトと作曲家クルト・ヴァイルが世に放った「三文オペラ」の現代版である。

オリジナル版の発表時、社会を覆っていたのは退廃的な空気だった。刹那的な好景気の下、経済格差は拡大の一途をたどり、街は失業者で溢れ、盗みや売春、ドラッグがはびこる……そんな世相を皮肉たっぷりに描き出し、喝采を博した作品である。劇中歌の「マック・ザ・ナイフ」は数々の歌手にカバーされるスタンダードナンバーだ。

ジェニーは元恋人に寄り添う気持ちなどなく、至極簡単に裏切る。そこにあるのは貧しさと無知――。自身の演じる役柄について、秋吉は語る。

「徹底的に“痛さ”が詰まった女性なんです。彼女だけでない、登場人物全員を取り巻く社会の底が抜けていた――それが今の時代に重なり合う気がします」。

どこか現代に通じる「三文オペラ」を、令和ニッポン・新宿歌舞伎町を舞台に新解釈で上演するという趣向。会場である新宿FACEが歌舞伎町のど真ん中に位置しているだけに、観客は終演後もなお作中を浮遊しているかのような感覚に襲われるかもしれない。

撮影・青木 登／西村 純

ヘアメイク・冨沢ノボル

「週刊新潮」2025年12月4日号 掲載