【小僧寿し】本ずわいがに＆紅ずわいがにを贅沢に使用！4日間限定のフェア、かに好きさんは必見だよ《週末限定》

持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年12月6日と7日、13日と14日の4日間限定で「かにざんまい！豪華大漁祭」を開催します（一部店舗を除く）。

この時期だけの贅沢な味わいをたっぷり

濃厚な旨みがたまらない「本ずわいがに」、ジューシーな甘みと旨味で食べ応えのある「紅ずわいがに」を贅沢に使用した寿しが登場。

今回は、一部商品をピックアップして紹介します。

・かにバラエティパーティ盛

「紅ずわいがに握り」や「本ずわいがに握り」、「かにいくらミニちらし」をはじめ、バラエティに富んだ盛り合わせです。

価格は2991円。

・贅沢かにざんまい

「紅ずわいがに握り」や「本ずわいがに握り」、「かにいくら軍艦」など、かに好きにぴったりな贅沢セットです。

価格は1285円。

・かに盛

かにネタはもちろん、まぐろ・いか・えびなどの定番ネタも入ったお手頃なセットです。

価格は1058円。

・かにプチミックス盛

「本ずわいがに」、「かにたたき魚卵軍艦」、「かにみそマヨ胡瓜軍艦」など、プチ贅沢を楽しめる商品です。

価格は853円。

・かにマヨレタス

「かにたたき」とマヨネーズを、レタスと一緒に巻いたさっぱり食べやすい手巻寿しです。価格は194円。

その他にも、まぐろも楽しめる「かにプチまぐろ盛」（853円）、えびも入った「かにプチえび盛」（853円）、濃厚な味わいの手巻寿し「かにみそマヨ」（194円）が販売されます。

フェアの詳細は、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部