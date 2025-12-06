【小僧寿し】本ずわいがに＆紅ずわいがにを贅沢に使用！4日間限定のフェア、かに好きさんは必見だよ《週末限定》
持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2025年12月6日と7日、13日と14日の4日間限定で「かにざんまい！豪華大漁祭」を開催します（一部店舗を除く）。
この時期だけの贅沢な味わいをたっぷり
濃厚な旨みがたまらない「本ずわいがに」、ジューシーな甘みと旨味で食べ応えのある「紅ずわいがに」を贅沢に使用した寿しが登場。
今回は、一部商品をピックアップして紹介します。
・かにバラエティパーティ盛
「紅ずわいがに握り」や「本ずわいがに握り」、「かにいくらミニちらし」をはじめ、バラエティに富んだ盛り合わせです。
価格は2991円。
・贅沢かにざんまい
「紅ずわいがに握り」や「本ずわいがに握り」、「かにいくら軍艦」など、かに好きにぴったりな贅沢セットです。
価格は1285円。
・かに盛
かにネタはもちろん、まぐろ・いか・えびなどの定番ネタも入ったお手頃なセットです。
価格は1058円。
・かにプチミックス盛
「本ずわいがに」、「かにたたき魚卵軍艦」、「かにみそマヨ胡瓜軍艦」など、プチ贅沢を楽しめる商品です。
価格は853円。
・かにマヨレタス
「かにたたき」とマヨネーズを、レタスと一緒に巻いたさっぱり食べやすい手巻寿しです。価格は194円。
その他にも、まぐろも楽しめる「かにプチまぐろ盛」（853円）、えびも入った「かにプチえび盛」（853円）、濃厚な味わいの手巻寿し「かにみそマヨ」（194円）が販売されます。
フェアの詳細は、公式サイトから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部