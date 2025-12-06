10～11月の月間最優秀新人賞にマーベリックスのフラッグ、ホーネッツのカニップルが選出

12月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年10～11月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが選ばれた。

今年のドラフト全体1位指名のフラッグは、期間中に平均33.9分16.7得点6.6リバウンド3.5アシスト1.4スティールを記録。試合時間残り5分で5点差以内の展開を指すクラッチ・シチュエーションでは、ルーキーながらリーグ全体で4位の48得点をマーク。

一方、ドラフト全体4位指名でNBA入りしたカニップルは、期間中にルーキートップの平均18.4得点と3ポイントシュート成功数69本を記録。さらに3ポイント成功率41.3パーセント、フリースロー成功率89.8パーセントでも新人最多で、平均5.7リバウンドも残した。

また、今シーズン最初の月間最優秀新人賞に選ばれた両選手はどちらもデューク大学出身の元チームメート。2001－02シーズンに各カンファレンスでこのアウォードの表彰が始まってから、同じ大学出身の2選手が選ばれたのは初。

5日を終えた時点で、フラッグが所属するマーベリックスはウェスト12位の8勝15敗、カニップルがプレーするホーネッツはイースト12位の6勝16敗を残している。10～11月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年10～11月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



セドリック・キャワード（グリズリーズ）



ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）



デリック・クイーン（ペリカンズ）

・イースタン・カンファレンス



VJ・エッジコム（シクサーズ）



ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ）

【動画】10～11月にフラッグが決めた好プレー集はこちら！





