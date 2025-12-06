10～11月の月間最優秀新人賞にマーベリックスのフラッグ、ホーネッツのカニップルが選出
12月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年10～11月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはダラス・マーベリックスのクーパー・フラッグ、イースタン・カンファレンスではシャーロット・ホーネッツのコン・カニップルが選ばれた。
The @Kia Rookies of the Month for October/November!
West: Cooper Flagg (@dallasmavs)
East: Kon Knueppel (@hornets) pic.twitter.com/CoJm7KQZgP
- NBA (@NBA) December 2, 2025
今年のドラフト全体1位指名のフラッグは、期間中に平均33.9分16.7得点6.6リバウンド3.5アシスト1.4スティールを記録。試合時間残り5分で5点差以内の展開を指すクラッチ・シチュエーションでは、ルーキーながらリーグ全体で4位の48得点をマーク。
一方、ドラフト全体4位指名でNBA入りしたカニップルは、期間中にルーキートップの平均18.4得点と3ポイントシュート成功数69本を記録。さらに3ポイント成功率41.3パーセント、フリースロー成功率89.8パーセントでも新人最多で、平均5.7リバウンドも残した。
また、今シーズン最初の月間最優秀新人賞に選ばれた両選手はどちらもデューク大学出身の元チームメート。2001－02シーズンに各カンファレンスでこのアウォードの表彰が始まってから、同じ大学出身の2選手が選ばれたのは初。
5日を終えた時点で、フラッグが所属するマーベリックスはウェスト12位の8勝15敗、カニップルがプレーするホーネッツはイースト12位の6勝16敗を残している。10～11月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2025年10～11月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
セドリック・キャワード（グリズリーズ）
ジェレマイア・フィアーズ（ペリカンズ）
デリック・クイーン（ペリカンズ）
・イースタン・カンファレンス
VJ・エッジコム（シクサーズ）
ライアン・コークブレンナー（ホーネッツ）
