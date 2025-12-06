JR東海道線・京浜東北線・南武線が乗り入れる「川崎駅」直結の「三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ」と、同駅から徒歩約5分の「ラ・チッタデッラ」。2025年の冬も、川崎駅周辺の2つの商業施設では、煌びやかな光に包まれるイルミネーションを開催します。多くの人で賑わうラゾーナ川崎プラザでは心地よい「音楽と幻想的な光のイルミネーション」を、イタリアの街並みが美しいラ・チッタデッラでは「光とアートが織りなすグラフィカルで幻想的な世界」の演出と、駅の東西両側で2つのイルミネーションを体験することができます。

この記事では、デートや冬のお出かけにぴったりなこれら2大スポットの開催期間や点灯時間、見どころをまとめてご紹介します。

ラゾーナ川崎プラザでは「光と音」のショーが！

イルミネーションイメージ（画像：三井不動産商業マネジメント）

ラゾーナ川崎プラザでは、2025年12月1日(月)から2026年1月25日(日)までの期間、2階のルーファ広場で、光と音が幻想的なショーを紡ぐイルミネーション「LAZONA WINTER MIRAGE」を開催中です。

点灯時間は17:00〜22:30まで。17:00〜21:00の定時になると約1分〜2分間、音楽に合わせてショータイムの演出も行われます。

期間によってテーマが変化し、12月25日はクリスマス特別イルミネーションとして「聖夜に響く、鈴の音」をテーマにした特別な演出を実施。12月26日〜1月25日は「音と光が紡ぐ、雪夜の幻影」と「静寂の森に灯る、朝霧の光景」をテーマにした演出により、訪れる人々を幻想的な光の空間で包み込みます。

クリスマスの食卓を彩るグルメも充実

クリスマスメニュー一例・イメージ（画像：三井不動産商業マネジメント）

イルミネーションと合わせて、ラゾーナ川崎プラザの1階グラン・フードでは「CHRISTMAS CAKE&DELI」フェアも開催されます。クリスマスケーキをはじめ、ローストビーフやチキンなど、クリスマスの食卓を彩る豪華なメニューが勢揃いします。（数量限定のメニューもあり、予約期間や引き渡し期間は店舗により異なります）

ラ・チッタデッラは「光とアート」で幻想的な街に

ウィンターイルミネーションイメージ（画像：チッタ エンタテイメント）

ラゾーナ川崎プラザからアクセスしやすい「ラ・チッタデッラ」では、2025年11月14日(金)から2026年2月1日(日)までの16:30〜23:00「WINTER ILLUMINATION 2025 Diventa Bella / Bello!」を開催しています。今年の合言葉は「キレイになろう！」で、光とアートが織りなすグラフィカルで幻想的な世界が街を包み込みます。

グラフィカルなモノトーンのイラストレーションがおしゃれ（画像：チッタ エンタテイメント）

美術館のエントランスのような洗練された輝きの「中央噴水広場」やアーチの連なりが生み出す幻想的な回廊「マッジョーレ小路」など、施設内の各所がフォトジェニック。グラフィカルなモノトーンイラストレーションと、キラキラと輝くイルミネーションのコントラストが織りなす空間は、まるでアートギャラリーに迷い込んだかのよう。非日常の世界観に誘われます。

サウナ特別企画やSNSキャンペーンも同時開催

ラ・チッタデッラでは、イルミネーション期間中、心も身体も「キレイ」になれる体験として、シン・都市型サウナ「saunahouse」のクリスマス特別企画や、豪華賞品が当たるSNSキャンペーンも開催されます。SNSキャンペーン：「#チッタイルミネーション」をつけて投稿することで、旅行券など豪華賞品が当たるチャンスがあります。

川崎駅周辺では、ラゾーナ川崎プラザとラ・チッタデッラという駅から至近の場所で、２つのイルミネーションが同時期に開催されます。それぞれ異なるテーマで演出された光の空間を巡り、冬の特別な時間とグルメを楽しんでみてはいかがでしょうか。

（画像：三井不動産商業マネジメント、チッタ エンタテイメント）

