MLB Japanは12月2日、公式Instagramを更新。ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（27）とロサンゼルス・レイカーズの八村塁（27）との2ショットを公開した。投稿では、山本が八村から「YAMAMOTO」の名前と背番号「18」が入ったレイカーズのユニホームを受け取った様子が紹介され、NBA会場で交流した姿が注目を集めている。

写真には、鮮やかなオレンジの背景を前に肩を並べて立つ2人が写されている。チェックシャツ姿の山本は柔らかな笑顔を見せ、八村はレイカーズのパープルのチームウエアで野球ボールを手に、リラックスした表情を浮かべている。山本の手には八村から受け取ったユニホームがあり、互いへの敬意と親しみが伝わるワンシーンだ。同じロサンゼルスを拠点とする日本人トップアスリート同士の微笑ましい交流が大きな話題となっている。

この投稿には、Instagramユーザーから「由伸くんきっとバスケやっても上手いんだろうなぁ」「最高のツーショット 日本の誇り見参」「NBAでプレーするという選択肢ができた」「もはや押しも押されもせぬロサンゼルスのスーパースターだね」といった声が寄せられている。