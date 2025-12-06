使い勝手を追求し快適な移動をサポート！【エース】のビジネスバッグがAmazonに登場中‼
移動がスムーズになる3ウェイ仕様が魅力!【エース】のビジネスバッグがAmazonに登場!
ACEの中でも人気を誇るスリムな形状のビジネスリュックシリーズ「ヴィターラ」。表面加工で耐水性を高めたウォーターレジストタイプの『ヴィターラWR』。どんな天候でも気にせず使えてしっかりとした生地感が特長。
15インチPCを収納できるクッション材入りのポケットをはじめ、大小合わせて10つのポケットを搭載。仕分けがしやすく見失いがちな小物もすぐに取り出しやすい仕様。フロントポケットは電車等の移動時に前持ちした際も使いやすい位置に配置したデザインとなっている。
リュック、ショルダー、手持ちの3通りの持ち方を選べる3wayタイプ。クッション材入りのリュックベルトは本体に収納することができ、ショルダーベルトも簡単に取り外しができるので、シーンやスタイルに合わせてお使いいただける。
また、容量や収納物のサイズに合わせて最大3センチ(12センチ⇒15センチ)マチを拡げることができ、4L分の容量(22L⇒26L)を拡張することができます。出張やサンプルの持ち出しなどに対応し、荷物の一括管理ができる大容量タイプとなっている。
