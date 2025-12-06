ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

移動がスムーズになる3ウェイ仕様が魅力!【エース】のビジネスバッグがAmazonに登場!

スクリーンショット 2025-12-02 165045


ACEの中でも人気を誇るスリムな形状のビジネスリュックシリーズ「ヴィターラ」。表面加工で耐水性を高めたウォーターレジストタイプの『ヴィターラWR』。どんな天候でも気にせず使えてしっかりとした生地感が特長。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-02 165051


15インチPCを収納できるクッション材入りのポケットをはじめ、大小合わせて10つのポケットを搭載。仕分けがしやすく見失いがちな小物もすぐに取り出しやすい仕様。フロントポケットは電車等の移動時に前持ちした際も使いやすい位置に配置したデザインとなっている。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-02 165058


リュック、ショルダー、手持ちの3通りの持ち方を選べる3wayタイプ。クッション材入りのリュックベルトは本体に収納することができ、ショルダーベルトも簡単に取り外しができるので、シーンやスタイルに合わせてお使いいただける。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-12-02 165109


また、容量や収納物のサイズに合わせて最大3センチ(12センチ⇒15センチ)マチを拡げることができ、4L分の容量(22L⇒26L)を拡張することができます。出張やサンプルの持ち出しなどに対応し、荷物の一括管理ができる大容量タイプとなっている。