学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」が、約２年ぶりとなるニューシングル「カオスなムーブでラブリのバグ！？」をリリースした。リーダーの渚カオリがスポニチ東京本社での単独インタビューに応じ、“カオス”と銘打たれた本作に込めた、自身の原点とグループの進化を語った。（「推し面」取材班）

本作はゲーム「CHAOS;HEAD/CHAOS;CHILDらぶChu☆Chu！DOUBLE PACK」の主題歌。グループの前身「アフィリア・サーガ」時代の2017年、同シリーズの主題歌「非合理的かつ訂正不能な思い込み」で一つの時代を締めくくったグループにとって、約8年の時を超えた“伏線回収”とも言える一曲だ。

「アニメやゲームの曲を歌いたくてこの世界に入った」と語る自他共に認める“オタク”の渚にとって、このタイアップは特別な意味を持つ。「8年越しにまた同じシリーズの主題歌を任された。人気作品に関われることが本当に嬉しいです」。

楽曲は、シリアスな作品の世界観とは異なる、恋愛シミュレーションの要素を反映したポップでキャッチーなラブソング。しかし、歌詞には「ディソード」「ニューワールドオーダー」といった作中用語が散りばめられ、イントロは「Chu☆Chu! パヤ シャラララン」という謎の呪文から始まる。

「可愛い曲調なのに、間奏ではバキバキに踊る。その緩急がカオスで、私たちの新たな挑戦です」と渚は語る。ダンスは決して得意ではなかった。それでも、初披露では、リハーサルを重ねて完璧なパフォーマンスを届けた。

イントロでは、3月に卒業を控える桜田（おだ）アンナとの“キス寸前”の振り付けでファンを沸かせ、サビではファンと一緒に楽しめるパートも用意。そして曲の最後を、「思想強めなポーズ」と笑う「ニューワールドオーダー」で締める。可愛さ、格好良さ、そして少しのマニアックさ――。その全てが、今の純情のアフィリアの姿だ。

“オタク”としての夢を叶え、リーダーとしてグループを牽引する渚。その瞳は、カオスな世界でつかみ取る“ニューワールドオーダー”を、確かに見据えている。