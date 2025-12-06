こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

アウトドアや災害時の備え、出張先でのスマホ充電やPC作業など、さまざまなシーンで活躍するポータブル電源。

一方で、「重くて持ち運びにくい」「使わないと自然放電する」「充電が面倒」といったマイナスイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。

そんな印象を覆すのが、2025年11月に発売された、Jackery（ジャクリ）の新モデル「300D」です。

Jackeryの新作ポータブル電源を一言で表すなら、「いつでも、どこでも、持ち運べる巨大モバイルバッテリー」。その魅力を詳しくご紹介します！

肩掛けも片手持ちもOK。ケーブルにもなるストラップが便利

「300D」は持ち運びやすさをとことん追求した設計が特長です。底面はCDケースほどの約12cm四方、高さも500mlペットボトルとほぼ同じ。荷物として持ち運びしやすいコンパクトながら頼れるサイズ感に仕上がっています。

本体重量は約2.5kg。男性はもちろん、女性やお子さんでも無理なく持ち運べる軽さです。

付属するのは、ハンドストラップと肩掛けストラップの2種類。ハンドストラップは最大140W出力に対応したUSB-C充電ケーブルとしても使えるため、持ち歩くケーブルを減らせるのもうれしいポイント。外出先で突然充電が切れたときも、すぐ対応できます。

両手がふさがらないので、BBQやキャンプ、登山、ハイキングなどのアクティブなシーンでも大活躍。常に持ち歩けるからこそ、予期せぬトラブル時にも安心です。

「ポータブル電源」という名前の通り、場所に縛られず、必要なときに使える。それが「300D」の魅力です。

容量288Wh・最大300W出力。毎日使っても約10年の長寿命

充電ポートも充実しています。USB-A×1ポート（15W）、USB-C×3ポート（140W×2、65W×1）、DC出力（120W）の合計5ポートを搭載しています。

容量は288Wh。10,000mAhのモバイルバッテリー約9台分に相当し、最大300Wの出力でスマホやノートPCはもちろん、懐中電灯やポータブル冷蔵庫、電気毛布など幅広い家電に使えます。

これは、一般的なスマートフォンを約9回フル充電できる計算です。ノートPCや小型家電にも給電できるため、場所を選ばず、バッテリー切れの不安から解放されます。

バッテリーには、長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。充放電サイクルを4000回繰り返しても、初期容量の70%以上を維持します。

1日1回使っても、約10年間はバッテリー劣化を過度に心配する必要がありません。買い替え頻度も抑えられ、長期的に見ても経済的です。

また、マイナス15℃から45℃までの温度環境で安定して稼働。温度保護機能により、本体の状態をリアルタイムで監視し、異常発熱や発火を防ぎます。長時間使用や急速充電時でも安心して使えますよ。

充電方法も充実。ソーラー併用で驚きのスピード充電

「300D」は充電方法の多彩さも魅力です。USB-C単独なら、約2.75時間でフル充電。車のシガーソケットからの充電にも対応し、移動中に約4時間で充電できます。

他にも、Jackeryのソーラーパネル「SolarSaga 100 Air」にも対応。USB-Cとソーラーパネルを併用すると、約1.83時間で充電が完了します。

「SolarSaga 100 Air」は四つ折り構造で、重さは約3.2kg。収納時や持ち運び時もかさばりにくく、扱いやすい設計です。

両面発電とTOPCONテクノロジーにより、優れた変換効率を実現。短時間でサクッと充電ができますよ。

スタンドは高耐久のアルミ合金製で、ワンタッチで展開・自立。四隅とスタンドには固定用ホールがあり、ペグで地面に固定できるため、風の強い日でも安心です。IP68規格の防水・防じん性能を備え、急な天候変化にも対応します。

「300D」と「SolarSaga 100 Air」をセットで持っていれば、どこへ出かけても充電を気にせず、思いきり時間を楽しめますよ！

