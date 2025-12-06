取り付け簡単＆お手頃価格のアダプターで自宅のシャワーがナノバブルに進化
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
湯船にゆっくり浸かりたいけど、結局シャワーだけで済ませる。そんな"シャワーだけ派"にこそ試してほしいのがナノバブル。高級シャワーヘッドにもよく採用されており、ランニングコストゼロで汚れ落ちアップに期待できるのがポイント。
でも高級シャワーなんて予算が……、と思った人はご安心を。machi-yaに登場した「ナノバブルアダプター」なら、低コスト＆簡単取り付けで今のシャワーヘッドをナノバブル化が可能なんです。
今ならおトクな先行セールも実施中なので、さっそく詳しく見ていきましょう。
1億個のナノバブルで毛穴の奥までアプローチ
ナノバブルとはその名のとおり、マイクロメートル級の超微細泡のこと。そんな微細泡が1mLあたり1億個以上も発生するのが「ナノバブルアダプター」のポイントです。
ナノバブルは毛穴や髪の毛よりも小さく、マイナスに帯電して隅々まで行き渡るので汚れ落ちアップなどに期待できるのが特長。
上記の動画はあくまでイメージですが、実際にここまでの動きが再現されていれば汚れはかなりスッキリできそうですね。
洗浄力に加えて保温効果にも期待できるそうですよ。
取り付けはとても簡単
一般的なシャワーのネジ規格(G1/2)なので大半のシャワーでそのまま取り付け可能。工具も不要でねじ込むだけなので、開封から5分後には使えるのも魅力。
なお少し水圧は弱まるそうですが、約10〜15%ほどの節水効果にも期待できるそうですよ。
人もペットもお掃除にも
シャワーだけだと汚れ落ちが十分でなくニオイなどの原因になることもあるので、少しでも洗浄力アップできるのは大事ですね。
洗剤などの刺激が苦手なペットのお風呂にもオススメだとか。
もちろん浴室の汚れ落ちアップにも期待できるので、4000円程度なら試す価値はありそうですよ。
ぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。
＞＞節水効果も！取り付け簡単のナノバブルアダプターで頭皮＆肌をすっきり洗浄
Source: machi-ya