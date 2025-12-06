インスタグラムを更新

米大リーグ・ドジャースのタイラー・グラスノー投手が5日、自身のインスタグラムを更新。メーガンさんとの挙式の写真を投稿すると、大谷翔平投手や山本由伸投手が「いいね」。同僚らからも祝福が殺到した。

グラスノーは「無限」を意味する絵文字を添え、ウェディングドレスに身を包んだメーガンさんと見つめ合う写真、キスする写真、笑みを浮かべる写真の3枚を公開した。

この投稿には大谷、山本、ブレイク・スネル投手らも「いいね」で反応。他にも同僚や同僚の妻らから祝福が殺到した。

「おめでとう、ブラザー」（ミゲル・ロハス）

「とっても美しい」（アレックス・ベシアの妻カイラさん）

「まさに美しいわ みんな大好きよ!!!」（ウィル・スミスの妻カーラさん）

「美しい!!!」（ムーキー・ベッツの妻ブリアナさん）

「ゴージャスね」（ギャビン・ラックスの妻モリーさん）

「ただただ完璧」（オースティン・バーンズの妻ニコールさん）

グラスノーは今季、右肩の炎症で戦線離脱するなど登板18試合にとどまり4勝3敗、防御率3.19。ワールドシリーズでは3試合に登板した。



（THE ANSWER編集部）