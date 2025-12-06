母「そんなつもりじゃなかった」って今更言われてもねぇ、、、親になったからこそわかる【実母の罪】

筆者の友人・F美は3歳下の妹との2人姉妹。両親はF美が中学生の時に離婚し、経済的に自立できなかった母親は実家で祖父母と一緒に生活することを選んだそうです。しかし、F美の母親はやりたい放題だったようで……。

無責任な行動

私は3歳下の妹との2人姉妹です。



両親は私が中学生の時に離婚し、私たちは母親の実家で祖父母と一緒に生活することになりました。

祖父母がいることを利用し、母親はやりたい放題！





家を空けることが多く、母親と祖父母との喧嘩を何度も目撃していました。

私は子どもながらに、おそらく男性が絡んでいるのではないかと感じていました。



挙句の果てに、母親は妹が高校生になったタイミングで家を出てしまったのです。

不審な女性

その後、祖父母は他界し、私も妹も結婚し家庭を持ちました。

ある時のこと。



妹から連絡が入り「お母さんらしき女性が家の前をうろついている」と言われました。



祖父母の家は妹がリフォームをして住んでいたので、母親が帰ってくることは可能でした。

その後、何度も妹から連絡が入り「うちの子が声をかけられた」と聞き、私はついに確かめることにしました。



妹の家に行き、様子を見ていると確かに母親らしき女性の姿が……。



思い切って声をかけると、やはり家出をした母親だったのです。