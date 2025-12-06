「今ねぇ、えーとね、25（点）ぐらいっすね」

12月3日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）で、自身の好感度を“自己採点”すると？と聞かれ、こう答えたのは中丸雄一（42）。10月から同番組の水曜レギュラーとして出演している。

《今年バッシングを受けた芸能人騒動の一因は、好感度とのギャップ》という話題での1コマであった。

「中丸さんは’24年1月、元日本テレビアナウンサー・笹崎里菜さん（33）との結婚を発表しました。しかし、わずか7カ月後の昨年8月に『週刊文春』で女子大生とのホテル密会報道が。

このスキャンダルで活動を休止し、3本あったテレビ番組のレギュラーはすべて失うことになりました。

今年1月に活動再開をしたものの、現在のレギュラーは復帰後に決まった『5時に夢中！』の1本のみです。

TOKYO MXの放送地域は東京都と近隣県の一部で、いわばローカル局。地上波キー局への出演は、元KAT-TUNのメンバー・上田竜也さん（42）がゲスト出演していた6月24日放送の特番『人生で1番長かった日』（日本テレビ系）でのVTR出演のみに留まっています。8月31日にも『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）の中継コーナーに“映りこんで”話題になっていました」（番組制作会社スタッフ）

中丸は着実に“前進”しているようだ。11月25日には準キー局であるABCテレビの『相席食堂』に出演。

さらにテレビ局関係者は「ついに地上波キー局の仕事が決まり、11月下旬に収録に挑んだそうです」と明かす。

「テレビ東京系の人気番組『ゴッドタン』です。同番組にはおぎやはぎ、劇団ひとりさん（48）がレギュラー出演していて、“キス我慢選手権”“マジギライ1/5”などの毒舌やお色気要素を含んだ独自性の高い企画が好評です。根強いファンが多く、深夜枠ながら安定した視聴率を獲得しています。

ただ、番組そのものに人気があるとはいえ、旧ジャニーズ時代からの社風や売り出し方から考えると、中丸さんにとって縁が無い番組だったはずです。もはや“捨て身”ともいえるのではないでしょうか」

中丸は『相席食堂』でも、“色々あった旅人”が新たな決意を胸に出発する企画『リスタート相席』に出演していた。

「中丸さんが所属していたKAT-TUNは今年3月をもって解散しました。グループという後ろ盾が無くなり、これからは個人で頑張っていくしかありません。

中丸さん本人が“好感度は25点”と話しているだけに、密会報道が痛手となったことは理解しているでしょう。そこで、スキャンダルを逆手にとったキャラで行くことに活路を見出したのでは……。『ゴッドタン』の放送は年始の放送を予定しているそうです」（前出・テレビ局関係者）

テレビ東京に中丸の『ゴッドタン』出演について問い合わせたが、回答は得られなかった。

新たなキャラクターで好感度を回復させていくことはできるのか――。