JR東京駅・八重洲北口改札外のすぐそばにある東京ギフトパレットといえば、さまざまなジャンルのスイーツやお土産店が一堂に会する人気商業スポット。

そこで販売された各ショップのレギュラースイーツ（通年取扱商品）の「人気限定商品ランキングTOP10」が公開されました（対象：2025年7月～10月まで）。

お客さんから多くの支持を集めて栄えあるTOP10入りを果たしたショップとスイーツとは？ 気になるランキングをご紹介していきます！

第10位 シーキューブ TIRANISÙ「サクッチ・ホロッチ〈ティラミス〉」

5個入 648円/10個入 1296円

第10位はティラミス専門店『シーキューブ TIRAMISÙ』の人気商品「サクッチ・ホロッチ〈ティラミス〉」。北海道産のマスカルポーネチーズパウダーを生地にブレンドしたクッキーで、ベルギー産ホワイトチョコレートをサンドした、コロンとかわいいルックスが評判の一品。

ホロホロサクッとほどける軽やかなクッキーの食感と優しい美味しさはもちろん、賞味期間35日と日持ちのよさも人気の理由です。

第9位/銀座 菊廼舎「登録商標 冨貴寄 東京パンダ3」

70g入 1242円

第9位は、創業明治23年（1890年）の老舗江戸和菓子店『銀座 菊廼舎（きくのや）』の「登録商標 冨貴寄（ふきよせ） 東京パンダ3」です。

バター不使用の和風クッキーや金平糖、和三盆、黒豆など約20種類の干菓子を楽しめるお店の看板商品「冨貴寄」に、パンダの顔をデザインした落雁が3個入った東京駅限定の特別仕様。優しい甘さと豊かな食感、さまざまな味わいについ手が伸びてしまう和のアソートです。

第8位/バニラビーンズ「ミルクチョコレートホリック」

5個入 1188円

第8位に選ばれた「ミルクチョコレートホリック」は、横浜発のチョコレート専門店『バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー』の定番スイーツ。“ミルクチョコレート好きのためのクッキー”がコンセプトのアメリカンタイプのチョコチップクッキーは、自社製のココアを練り込んだ風味豊かなクッキー生地と、中に忍ばせた濃密なチョコレートの味わいが絶妙なハーモニーを奏でます。

第7位/イチゴショップ by FRANÇAIS「イチゴミルクサンド」

6個入 1296円/10個入 2160円/16個入 3456円

イチゴをテーマにしたスイーツ店『イチゴショップ by FRANÇAIS』の人気商品「イチゴミルクサンド」が第7位にランクイン。

イチゴとラズベリーのペーストをスペイン産ミルクチョコレートで包み、練乳入りクッキーでサンド。ひと口頬張れば、華やかな香りと上質な美味しさが口いっぱいに広がります。ラインナップは6個入・10個入・16個入と3種類あり、贈り先に合わせて柔軟に対応できるのも嬉しいポイントになりそうです。

第6位/アマンド東京「塩キャラメルのミルフィーユ」

6個入 1350円

第6位は『アマンド東京』の「塩キャラメルのミルフィーユ」です。ザクザク食感のパイに、焦がしバターの塩キャラメルとホワイトチョコクリームをサンド。隠し味にレモンピールを加えた特製クリームがコクと爽やかさを演出する一品です。

お店の看板スイーツ「ナポレオンパイ」をイメージした焼き菓子「ポン・ナポレオン」の新フレーバーとして6月末に登場して以来、高い人気をキープしています。

第5位/岡田謹製 あんバタ屋「あんバタロール」

1本 1944円

第5位は『岡田謹製 あんバタ屋』の人気スイーツ「あんバタロール」。しっとり食感に仕上げたカステイラ風の生地で、北海道産えりも小豆を使った「岡田謹製 餡子」と、塩味のきいた特製バタークリームを一本に包み上げたロールタイプのスイーツです。

上品な甘さの小豆あんと濃密なバタークリーム、ロール生地の食感と甘味が一体となった本品は、東京ギフトパレット店でしか入手することができない希少な逸品。毎日14時より数量限定で販売されています。

第4位/ブリュレメリゼ「フレッシュブリュレタルト ブリュレッタ」

3個入 1944円

第4位はブリュレスイーツ専門店『ブリュレメリゼ』の「フレッシュブリュレタルト」です。カスタードクリームをマダガスカル産バニラクリームで包み、カラメルソース入りのタルトにのせて直火で丁寧にブリュレした“生ブリュレタルト”は、口へと運ぶごとに美味しさがとろっと溢れ出す絶品。甘いもの好きならずともリピートしたくなる味わいを、この機にぜひ体感してみて。

第3位/neko chef「ネコシェフ缶 ベストセレクション」

1缶（9個入）2808円

ここからはTOP3。第3位の「ネコシェフ缶 ベストセレクション」は、チーズ＆フルーツスイーツショップ『neko chef（ネコシェフ）』の人気No.1商品「フィナンシェ」と、果実の酸味がクセになる2種類の「クッキー」を詰め合わせた焼き菓子のセット。

カマンベールを練り込んだ生地にレモンピールを加えたフィナンシェは、爽やかな味わいが特徴。クッキーは、果実の食感とともに生地のホロホロ食感も楽しめます。猫の姿を描いたオシャレなデザイン缶にパッケージされ、もらっても贈っても笑顔がこぼれそう。

第2位 PISTA & TOKYO「ピスタージュ」

4個入 1944円

第2位はピスタチオスイーツ専門店『PISTA & TOKYO（ピスタ アンド トーキョー）』の「ピスタージュ」です。2023年の「東京ギフトパレット限定商品ランキング」で第1位を獲得した大人気スイーツです。

ピスタチオバタークリームの表面にローストしたピスタチオを贅沢にあしらい、風味豊かなクッキーでサンド。香り、コク、食感と、ピスタチオが備える美味しさの要素を存分に味わえる“ピスタチオ尽くし”の逸品です。

販売は朝9時半（土日祝日は9時）の開店時と17時半からの1日2部制で、なくなり次第販売終了。確実に入手したい方は販売開始時間よりも気持ち早めの訪店をオススメします。

第1位/バターバトラー「バターミルフィーユ」

5個入 1620円

今年2025年の第1位に輝いたのは、バタースイーツ専門店『バターバトラー）』の大人気スイーツ「バターミルフィーユ」でした。

発酵バターで仕立てたお店こだわりのバタークリームを、キャラメリゼで黄金色に焼き上げたサクサクのパイでサンドした、東京ギフトパレット店限定のスイーツです。濃厚なバタークリームの味わいと、それを引き立てる風味豊かなパイの相性は、いうまでもなくバツグン！ 昨年に続く2連覇を達成した珠玉の美味しさを、家族や親しい方たちとともにじっくりと堪能してみては？