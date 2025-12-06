◆報知新聞社主催 男子プロゴルフツアー ２５年シーズン最終戦 メジャー最終戦 日本シリーズＪＴカップ 第３日（６日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）

穏やかな冬晴れの下、今季最終戦のムービングサタデーの幕が開けた。出場３０選手は帽子に喪章をつけてプレー中だ。

中継局の日本テレビのアナウンサーだった菅谷大介さんが先月８日に、消化管からの出血のため５３歳で死去したことを受けてのもの。

菅谷さんは長年、ゴルフの実況を担当。２２年１月にすい臓がんが判明し、復帰後も数々の名場面を伝えた。亡くなる６日前の先月２日に国内男子ツアー、フォーティネットプレーヤーズカップ最終日の実況を務め、最後までアナウンサーとしての使命を全うした。

ジャパンゴルフツアー選手会会長の谷原秀人（４７）＝国際スポーツ振興協会＝らを中心に選手で話し合い、菅谷さんが実況を担当予定だった第３日に喪章をつけることを決めた。谷原選手会長は「今まで素晴らしい実況で、男子ゴルフを支えていただいた菅谷さんには感謝しかない」と思いを明かしていた。選手たちは、菅谷さんへの感謝の思いも込めて１８ホールを回る。