充実ぶりが詰まった笑顔だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、かわいいハートのピアスをつけて出場。会場への入場シーンでは、微笑みを浮かべるとファンからは「余裕の笑み」「かわいすぎる！」などといったコメントが送られた。

【映像】笑顔とピアスに絶賛の声！中田花奈、美脚も話題の入場シーン

中田は過去の2年とは比較にならないほど、順調にMリーグのシーズンを送っている。試合前時点で、2年間であげた計3勝を上回るシーズン4勝をあげ、ポイントも3ケタプラスと絶好調だ。またタレント活動でも、時折行っていたグラビア活動が注目を集めるようになり、大人の雰囲気を存分に漂わせた写真集もヒット。かわいいアイドルから大人の女性へのシフトチェンジが、見事にハマっている。

麻雀界、芸能界どちらでも活躍できている充実ぶりが表情にも出ているのか、昨シーズンまでも入場シーンでは笑顔で一礼するのがルーティンだったが、今シーズンはより自然な笑顔だと評判に。またこの日は、両耳にハートが連続してつながっているピアスを揺らしながら入場してくると「かなりん！結婚してください！」「入場に自信が感じられる」、また美脚にも視線が注がれ「脚たまらん」といった声も見られた。

中田は今回の試合でも親番の南1局に強烈な跳満をアガるなどして、5万4500点で快勝。今期5勝目をゲットして、＋188.1ポイントまで上昇。個人ランキングでは6位に食い込んだ。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

