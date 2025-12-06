「顔をそらして…ぎゅっと目を瞑って…じっと耐えてます…」というコメントとともに投稿された、猫の様子がSNSで話題となっている。

【映像】猫が逃れられない“あること”（実際の映像）

アメリカンショートヘアのりんくん（7歳）。超が付くほど甘えん坊な男の子だ。ある日、飼い主（@MIUandRIN521117）が持ってきたのはネコ用の爪切り。すると、顔を逸らしてぎゅ〜っと目を瞑るりんくん。どうやら、爪切りからは逃れられないと悟ってしまったようだ。飼い主に捕まってちょっとジタバタしたというりんくんだが、この時は諦めが早かったんだとか。じ〜っと耐える姿がなんともいじらしい。

爪切りの時にはいつもジタバタした後に虚無の表情になってしまうというりんくん。この日も大嫌いな爪切りから逃れたかったようだが、恒例のことでついに諦めの境地に…。飼い主は「注射を受ける子どもみたいで可愛かった」と話している。

この動画を見た人からは「おめめを閉じてれば耐えられるニャ」「予防接種の私ですやん…」「怖くないよーだいじょぶだよー」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA Morning』より）