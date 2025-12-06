えなこ、布面積少なめ水着ショット 紐が細い…お歳暮グラビアに「たまらん！」「水引？可愛い」
人気コスプレイヤーのえなこが、発売中の『ヤングガンガン』表紙＆巻頭グラビアに登場した。お歳暮グラビアと題して、赤い水着姿を披露しており、ネット上で話題となっている。
【写真】布面積が少なめ！紐どうなってるの！？えなこ水着グラビア
布面積が少な目な赤い水着姿で、“お歳暮”を意識した細くて白い紐が印象となっており、抜群スタイル披露のグラビアにファンは「夏の表紙ジャックに続いて冬のお歳暮グラビアも冬の風物詩になりそうですね」「水着が紅白の水引？みたくなってて可愛い」「マジでたまらん！」「お歳暮グラビア最高だった」などの声をあげている。
えなこ本人も自身のＸにて「本日発売の『ヤングガンガン』にて表紙＆巻頭ページを担当しています！みんなに感謝を込めたお歳暮グラビアです 付録にPPEガールズのDVDも付くのでゲットしてね！」と呼びかけている。
【写真】布面積が少なめ！紐どうなってるの！？えなこ水着グラビア
布面積が少な目な赤い水着姿で、“お歳暮”を意識した細くて白い紐が印象となっており、抜群スタイル披露のグラビアにファンは「夏の表紙ジャックに続いて冬のお歳暮グラビアも冬の風物詩になりそうですね」「水着が紅白の水引？みたくなってて可愛い」「マジでたまらん！」「お歳暮グラビア最高だった」などの声をあげている。
えなこ本人も自身のＸにて「本日発売の『ヤングガンガン』にて表紙＆巻頭ページを担当しています！みんなに感謝を込めたお歳暮グラビアです 付録にPPEガールズのDVDも付くのでゲットしてね！」と呼びかけている。