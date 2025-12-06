W杯北中米大会・グループリーグの組み合わせ抽選がワシントンで行われ、日本代表はグループFに振り分けられた。オランダ、チュニジア、そして欧州予選プレイオフからウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのうちどれかが日本と同組となる。



初戦で対戦するのはFIFAランキング7位のオランダだ。オランダ代表監督ロナルド・クーマンは組み合わせについて「満足できると思う。日本はいつも調子が良くていいチームだ」「チュニジアについては、今のところあまりわかっていない。調べてみないと」「プレイオフを勝ち進めば、またポーランドと対戦することになるかもしれない。グループ自体は問題ない。しっかり準備していくつもりだ」などと語った。





また、初戦で当たることになる日本については、多くの選手たちがエールディヴィジでプレイしていることにも触れている。『De Telegraaf』が伝えた。「彼らは非常にフィットしたチームだ。今、エールディヴィジでは多くの日本人選手がプレイしている。スピードとテクニックに優れた選手たちだ。特に彼らは非常にフィットしている。さっき吉田麻也に会ったばかりだ。彼はサウサンプトンで私のもとでプレイしていた。また会えて嬉しいよ」2010年南アフリカ大会では、同じくグループリーグで激突した日本とオランダ。このときはヴェスレイ・スナイデルの強烈なミドルシュートの一発に沈んだが、日本はあの頃とは違うというところを見せられるだろうか。